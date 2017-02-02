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Порошенко подтвердил намерение провести референдум о вступлении в НАТО

15:10 2.02.2017
Фото с сайта президента Украины
Фото с сайта президента Украины
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Президент Украины Петр Порошенко планирует провести референдум о вступлении страны в НАТО. Об этом он заявил в интервью немецкой газете Berliner Morgenpost.

«Как президент я обращусь к мнению моего народа. Будет проведен референдум по вопросу о вступлении [Украины] в НАТО. И если украинцы проголосуют за, то я со своей стороны сделаю все, чтобы добиться членства в альянсе», — сказал Порошенко.

При этом он отметил, что если четыре года назад за присоединение к альянсу выступали только 16% украинских граждан, то сейчас таких, по его словам, уже 54%. Сроки проведения референдума он не уточнил.

Впервые Порошенко заявил о необходимости проведения референдума по вопросу вступления Украины в НАТО в ноябре 2014 года. Тогда он отмечал, что плебисцит состоится тогда, когда Украина будет соответствовать требованиям альянса.

В июне 2015 года Порошенко заявил, что референдум о вступлении Украины в НАТО можно будет провести через 6–7 лет. «Это будет долгий процесс и займет по меньшей мере 6–7 лет», — говорил украинский лидер.

Будучи кандидатом в президенты, Порошенко высказывался против проведения плебисцита по данному вопросу. «Такой референдум на этом этапе единства не обеспечит, а это означает, что проводить его нецелесообразно», — говорил Порошенко в мае 2014 года.

Темы: Украина, Военно-политический блок НАТО, Петр Порошенко
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Комментарии читателей
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02.02.2017, 22:23
Гость: Главному ватнику

Ты о чем? Твой опус не понятен по смыслу и содержанию или ты написал это сам себе. Именно так как ты и изъясняются матерые ватники.
02.02.2017, 21:56
Гость: Крымчанин

"Народ Крыма понял разницу между жизнью в Украине и что такое быть частью России."

Ты даже не представляешь, kib, на сколько твои слова правдивы.
02.02.2017, 21:38
Гость: Роман

Я думаю ждет или не ждет это решать Украине и тем кто ее "не ждет".
Третий тут лишний. РФ надо сконцентрироваться и сжигать деньги чтобы поддерживать лояльность беларуссов, коли украинцев профукала. Потому что за беслпатно лояльным к России никто не будет.
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