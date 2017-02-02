Кабмин Великобритании обнародовал план выхода страны из ЕС

Британское правительство опубликовало план, которого будет придерживаться после запуска процедуры Brexit.

Документ содержит 12 основных принципов, которые подробно расписаны на 77 страницах. Они, в частности, предусматривают контроль над собственным законодательством Великобритании, защиту ее исторических связей с Ирландией, контроль за иммиграцией, сотрудничество с Евросоюзом в области борьбы с преступностью и терроризмом.

Министр по делам Brexit Дэвид Дэвис охарактеризовал документ как «видение премьер-министра по-настоящему независимой» Великобритании, передает ТАСС. По его словам, в нем изложен план нового партнерства страны с ЕС. «Вне зависимости от результатов переговоров, мы будем стремиться к более открытой, ориентированной на внешние связи, внушающей доверие и справедливой Великобритании», - сказал Дэвис.

Ранее стало известно, что Палата общин британского парламента во втором чтении одобрила законопроект о запуске Brexit. После еще одного раунда обсуждений он будет направлен в Палату лордов. Согласно решению ВС Великобритании, правительство не сможет начать процесс выхода страны из ЕС, не заручившись поддержкой обеих палат парламента.

