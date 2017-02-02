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Кабмин Великобритании обнародовал план выхода страны из ЕС

22:39 2.02.2017
Фото с сайта mail.doctube.ru
Фото с сайта mail.doctube.ru
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Британское правительство опубликовало план, которого будет придерживаться после запуска процедуры Brexit.

Документ содержит 12 основных принципов, которые подробно расписаны на 77 страницах. Они, в частности, предусматривают контроль над собственным законодательством Великобритании, защиту ее исторических связей с Ирландией, контроль за иммиграцией, сотрудничество с Евросоюзом в области борьбы с преступностью и терроризмом.

Министр по делам Brexit Дэвид Дэвис охарактеризовал документ как «видение премьер-министра по-настоящему независимой» Великобритании, передает ТАСС. По его словам, в нем изложен план нового партнерства страны с ЕС. «Вне зависимости от результатов переговоров, мы будем стремиться к более открытой, ориентированной на внешние связи, внушающей доверие и справедливой Великобритании», - сказал Дэвис.

Ранее стало известно, что Палата общин британского парламента во втором чтении одобрила законопроект о запуске Brexit. После еще одного раунда обсуждений он будет направлен в Палату лордов. Согласно решению ВС Великобритании, правительство не сможет начать процесс выхода страны из ЕС, не заручившись поддержкой обеих палат парламента.
 

Темы: Великобритания, Международные отношения, Европейский союз (ЕС), Правительства зарубежных стран
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