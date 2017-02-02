]]> ]]>
Главная В мире Новости

Танки вооруженных сил Украины вошли в Авдеевку

17:31 2.02.2017
Сюжет: Противостояние на Украине 2013-2016

В сети появилась кадры, на которых запечатлены танки Вооруженных сил Украины, размещенные среди жилых домов в Авдеевке. Видеозапись опубликовал корреспондент "Би-би-си" Том Барридж в своем аккаунте в Twitter, передает РИА Новости.

"В Авдеевке мы наткнулись на украинских военных и танки, которые,по всей видимости, были наготове, и слышали, что режим прекращения огня не соблюдается", — написал журналист.
Пользователи соцсетей также заметили, что на видеозаписи за танками находится автомобиль и представители миссии ОБСЕ.

Ранее ополченцы и украинские силовики заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка.

Темы: Ситуация на Украине, Противостояние на Украине 2013-2016
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
02.02.2017, 23:29
Гость: ВВВ

По-Русски всегда было: в ДонБасе, в Крыму, но... на Украине, на Камчатке.
02.02.2017, 23:09
Гость: А в чём дело?

Танки ВСУ могут свободно перемещаться по территории своей страны. Почему такой зловещий заголовок, в чём прикол?
02.02.2017, 21:46
Гость: Э.Л.

Катапуся, всегда с интересом читаю Ваши комментарии. Они очень своеобразные и интересны тем, что в них есть Ваши мысли, а не телемусор. Нравится, что Вы, не стесняясь, называете вещи своими именами.
Все комментарии (24)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.