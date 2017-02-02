Путин назвал причины обострения конфликта на Донбассе

Президент России Владимир Путин в ходе своего визита в Венгрию обсудил с главой правительства Виктором Орбаном ситуацию на Донбассе. При этом он назвал ряд причин, которые, по его мнению, могли привести к эскалации конфликта, сообщает ТАСС.

В частности, российские лидера полагает, что украинские власти нуждаются в средствах. Для того, чтобы получить их от Евросоюза, США и международных финансовых институтов, Киев пытается представить себя жертвой в их глазах.

Еще одну причину происходящего на юго-востоке Украины Путин видит в желании киевских властей наладить отношения с новой администрацией США, поскольку ранее они сделали ставку на проигравшую выборы Хиллари Клинтон.

Кроме того, отвлекая внимание на Донбасс, Киев пытается вести борьбу с оппозицией, считает президент России.

Обострение ситуации на Донбассе началось несколько дней назад. Враждующие стороны обвиняют в этом друг друга. ООН призвала и Киев, и ополченцев немедленно прекратить огонь и вернуться к соблюдению режима перемирия. Однако некоторое время назад стало известно, что ВСУ задействовало танки.

