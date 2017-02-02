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Путин назвал причины обострения конфликта на Донбассе

19:22 2.02.2017
Владимир Путин © KM.RU, Алексей Белкин
Владимир Путин © KM.RU, Алексей Белкин
Сюжет: Противостояние на Украине 2013-2016

Президент России Владимир Путин в ходе своего визита в Венгрию обсудил с главой правительства Виктором Орбаном ситуацию на Донбассе. При этом он назвал ряд причин, которые, по его мнению, могли привести к эскалации конфликта, сообщает ТАСС.

В частности, российские лидера полагает, что украинские власти нуждаются в средствах. Для того, чтобы получить их от Евросоюза, США и международных финансовых институтов, Киев пытается представить себя жертвой в их глазах.

Еще одну причину происходящего на юго-востоке Украины Путин видит в желании киевских властей наладить отношения с новой администрацией США, поскольку ранее они сделали ставку на проигравшую выборы Хиллари Клинтон.

Кроме того, отвлекая внимание на Донбасс, Киев пытается вести борьбу с оппозицией, считает президент России.

Обострение ситуации на Донбассе началось несколько дней назад. Враждующие стороны обвиняют в этом друг друга. ООН призвала и Киев, и ополченцев немедленно прекратить огонь и вернуться к соблюдению режима перемирия. Однако некоторое время назад стало известно, что ВСУ задействовало танки.
 

Темы: Украина, Военные конфликты на территории бывшего СССР, Внутриполитическая ситуация на Украине, Владимир Путин, Противостояние на Украине 2013-2016
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
03.02.2017, 06:47
Гость: В2831

И что из того, что он назвал причины обострения конфликта на Донбассе? Кому-то стало легче от этого?
03.02.2017, 00:26
Гость: В частности, российские лидера полагает

А это на каком языке написано?
02.02.2017, 21:39
Гость: Донбасс

Как же вы достали со своей войной, спасатели.
Все комментарии (9)
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