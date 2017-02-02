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WP: Трамп назвал разговор с премьером Австралии «самым худшим» за день

12:19 2.02.2017
Фото с сайта uraldaily.ru
Фото с сайта uraldaily.ru
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Президент США Дональд Трамп после разговора с премьером Австралии Малкольмом Тернбуллом назвал беседу с ним "самой плохой" за день, сообщает РИА Новости со ссылкой  на Washington Post. 

По данным газеты, в субботу Трамп заявил Тернбуллу, что поговорил уже с лидерами четырех стран, включая президента России Владимира Путина, и телефонный разговор с австралийцем "пока самый худший". Washington Post отмечает, что по плану переговоры должны были продолжаться около часа, однако Трамп прекратил общение примерно через 25 минут.

Издание пишет, что во время разговора Трамп назвал соглашение о переселении в США беженцев с островов Манус в Папуа-Новой Гвинее и Науру, заключенное при экс-президенте Бараке Обаме, "самым худшим за все время". Американский лидер также обвинил Австралию в попытках экспортировать "новых бостонских террористов".

Сам Тернбулл заявил, что разговор с Трампом был "откровенным".

Австралия проводит очень жесткую политику в отношении беженцев: когда искатели убежища прибывают к берегам континента, власти отказывают им в размещении. Как правило, их отправляют обратно или отсылают в карликовое государство Науру, которое находится на одном из островов Океании, или на остров Манус в Папуа-Новой Гвинее.
В ноябре Тернбулл объявил о заключении соглашения с США по переселению беженцев, находящихся в специальных центрах на островах Манус и Науру. По словам премьер-министра Австралии, это сделка будет разовой.

Темы: Австралия, США
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Комментарии читателей
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02.02.2017, 21:42
Писатель пьес

А собственно, я и не стремился вызвать интерес у Вас. Мой пост был адресован другому человеку. Вы прочли. Спасибо.
02.02.2017, 21:39
Болдин

Что касается замечательных привычек, то у меня тоже есть похожая. Я тоже стараюсь приехать в Европу. На два года меня не хватает. Хватает на пару недель. А потом приходится работать. Я всегда завидовал тем людям, которые могут себе позволить два! года ничего не зарабатывать и просто путешествовать. Даже если расматривать самый бюджетный вариант, то все равно необходимы деньги. Или у них родители весьма зажиточные и снабжают своих митрофанушек, или у них просто много денег у самих, то есть достаточно, чтобы не беспокоиться о своем содержании. К сожалению, не каждому дано счастие иметь такую возможность. Подозреваю, коллега, у Вас тоже есть подобные трудности.
02.02.2017, 21:27
Неевропеец

Мы очень горды тем, что на форуме есть такие люди как Вы. Вы все понимаете. До хрена понимаете. Просто замечательно.
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