Путин и Лукашенко обсудят сотрудничество в области энергетики в Москве

Владимир Путин и Александр Лукашенко намерены встретиться и обсудить вопросы энергетического сотрудничества, сообщает в четверг газета "Известия" со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

По словам Пескова встреча глав России и Белоруссии пройдет в первой половине февраля в Москве, где состоится заседание Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии.

Между тем, в аппарате постоянного комитета Союзного государства изданию сообщили, что встреча находится на стадии подготовки, но конкретная ее дата пока неизвестна: в Москве предложили провести ее 9 февраля, но ответа из Минска пока не последовало.

Россия и Белоруссия до сих пор не достигли договоренностей по поводу формирования цены на газ и не урегулировали вопрос оплаты долга Белоруссии за уже поставленные объемы.