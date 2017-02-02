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Путин и Лукашенко обсудят сотрудничество в области энергетики в Москве

11:26 2.02.2017
Изображение с сайта my-uni.ru
Изображение с сайта my-uni.ru
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Владимир Путин и Александр Лукашенко намерены встретиться и обсудить вопросы энергетического сотрудничества, сообщает в четверг газета "Известия" со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

По словам Пескова встреча глав России и Белоруссии пройдет в первой половине февраля в Москве, где состоится заседание Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии.

Между тем, в аппарате постоянного комитета Союзного государства изданию сообщили, что встреча находится на стадии подготовки, но конкретная ее дата пока неизвестна: в Москве предложили провести ее 9 февраля, но ответа из Минска пока не последовало.

Россия и Белоруссия до сих пор не достигли договоренностей по поводу формирования цены на газ и не урегулировали вопрос оплаты долга Белоруссии за уже поставленные объемы.

Темы: Белоруссия, Отношения России и Белоруссии, Александр Лукашенко, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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02.02.2017, 20:15
ОБЯЗАННОСТИ сторон

Требуется одно - просто платить во время по счетам, согласно ранее подписанных договоренностей. Если подобные требования теперь называются разделением двух братских народов - тогда врядли цензурно я смогу откомментировать. Пора перестать быть и слыть политической шлюхой, а заняться реальными делами во благо двух народов, и не тянуть одеяло на себя, выторговывая все на халяву. Это игра в одни ворота.
02.02.2017, 20:10
ВВП

Белоруссия живет за счет дотаций с России. Сейчас стали обрубать дотации в нефтяном секторе, Белоруссия покупала нефть у России по внутренним ценам, перерабатывала и продавала топливо по мировым.
02.02.2017, 20:08
финансируется

Ещё один пример, за первую половину 2015 года только Брестская таможня конфисковала товара и валюты на сумму около 2 триллионов рублей. По информации продажей конфиската занимаются приближенные к семье Лукашенко фирмы, а вырученные деньги поступают на специальный счет Администрации президента Республики Беларусь.
Основной поток контрабанда товаров третьих стран под видом белорусских товаров идет, разумеется, в Россию. Между Республикой Беларусь и Российской Федерацией отсутствуют границы, таможенный и пограничный контроль (с 1995 года). В Белоруссию из стран Евросоюза без уплаты таможенных пошлин ввозятся товары, материалы, сырье фирмами, приближенными к семье Лукашенко. Из Белоруссии в Россию и на территорию Таможенного Союза, по данным СМИ, идет контрабанда товаров третьих стран, сырья, материалов, полуфабрикатов, оборудования, запчастей, а также большой поток продуктов питания, одноразовой посуды, промышленной электроники, бытовой химии, технологического оборудования и т.д. третьих стран под видом белорусских товаров. Все это ставит некоторые российские предприятия на грани закрытия (прибыль белорусской стороны — около 4-5 млрд долларов в год).
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