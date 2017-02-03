Лукашенко отказался отменять смертную казнь в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не может отменить смертную казнь в стране, поскольку за сохранение высшей меры наказания проголосовал народ.

«Я не имею права отменить смертную казнь, ведь у нас прошел референдум. Если люди проголосуют против смертной казни, я подпишу мораторий», - цитирует его ТАСС.

Лукашенко также уличил Евросоюз в двойных стандартах относительно смертной казни. Он предложил сообществу начать с США и убедить Вашингтон отказаться от данного вида наказания.

ЕС в очередной раз призвал Минск ввести мораторий на смертную казнь в середине января. При этом было отмечено, что Белоруссия – единственная страна в Европе, не отказавшаяся от применения высшей меры наказания. В генпрокуратуре республики, в свою очередь, заявили, что не видят в этом смысла, поскольку смертные приговоры выносятся нечасто и лишь в исключительных случаях.

