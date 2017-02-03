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Лукашенко отказался отменять смертную казнь в Белоруссии

21:00 3.02.2017
Александр Лукашенко. Фото с сайта kapital.kz
Александр Лукашенко. Фото с сайта kapital.kz
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не может отменить смертную казнь в стране, поскольку за сохранение высшей меры наказания проголосовал народ.

«Я не имею права отменить смертную казнь, ведь у нас прошел референдум. Если люди проголосуют против смертной казни, я подпишу мораторий», - цитирует его ТАСС.

Лукашенко также уличил Евросоюз в двойных стандартах относительно смертной казни. Он предложил сообществу начать с США и убедить Вашингтон отказаться от данного вида наказания.

ЕС в очередной раз призвал Минск ввести мораторий на смертную казнь в середине января. При этом было отмечено, что Белоруссия – единственная страна в Европе, не отказавшаяся от применения высшей меры наказания. В генпрокуратуре республики, в свою очередь, заявили, что не видят в этом смысла, поскольку смертные приговоры выносятся нечасто и лишь в исключительных случаях.
 

Темы: Белоруссия, Европейский союз (ЕС), Александр Лукашенко
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Комментарии читателей
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04.02.2017, 05:58
Трезвый

В мире за тяжкие преступления предусмотрены тюрьма и смертная казнь.В борьбе с преступностью необходимо предусматривать и перепрограммирование личности,то есть вмешательство в его психику с целью подавления преступных замыслов и недопущения самого преступления.Современная наука уже в состоянии изменить психику человека и еще в детстве подавить наклонности к преступлению.В борьбе с этим злом недостаточно только временная изоляция и только идиот думает что тюрьма исправляет человека.
04.02.2017, 01:20
иван

как ну и что одна жена изменяет а другая верная всю жизни ворос почему неудовлеворенность хочется лучше и больше так и с Украиной а Белоруссия пока верная но ее прессуют из РФии результат будет какой непонятно
03.02.2017, 23:50
CAB, быв.АBС

"Ты говоришь о временах прошедших"/Шиллер/.
Нет сегодня ни Российскои Империи/СССР, ни русских/великорусов/малорусов/советских, а Российская Федерация/россияне, русских ~10+ %.
Следуюший момент РФ/россиян сегодня, ее действительность - "с жиру и собаки бесятся, с жиру как не избаловаться/Л.Толстой/ поэтому и забыли мудрость своих предков - "спесь не ум, умной спеси не бывает; чванство не ум, а недоумение"
Россия - это была такая высота/длина/ширина/глубина, о к. так мудро/просто сказано Н.Гоголем:- "в тебе ли не родиться беспредельной мысли, когда ты сама без конца".
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