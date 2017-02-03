В отставку бандитов!

Румынская оппозиция вывела народ на улицы городов. Причина - объявленная амнистия чиновников-взяточников

Протестующие хотят отправить правительство в отставку и провести досрочные выборы. Министры уже уходят от греха подальше: подал в отставку министр по делам бизнеса, торговли и предпринимательства, затем министр юстиции. Протесты вызваны постановлением об амнистии, касающемся коррупционеров. Противники закона считают, что власти готовятся выпустить на волю коррумпированных чиновников.

Российские журналисты уже окрестили массовые протесты в Румынии «майданом». Некоторые аналитики улавливают связь между известными событиями в Киеве и нынешними акциями гражданского протеста в Бухаресте. Связь и вправду есть, по крайней мере, внешняя: во-первых, речь идёт о коррупции в государстве; во-вторых, народ жжёт покрышки и устраивает баррикады из мусорных куч. Кое-кто подстрекал толпу брать здание правительства штурмом, однако силовики ответили слезоточивым газом и применили дубинки, и штурм быстро заглох.

В отличие от Киева, пострадавших почти нет: СМИ сообщают о четверых, попавших в больницы (из них двое — полицейские).

Протесты прошли не только в Бухаресте, а и в других городах. По некоторым подсчётам, в них участвовало двести тысяч граждан. Митинги можно смело назвать антиправительственными. И протестующие вряд ли остановятся сегодня.

Причина массовых протестов проста.

Недовольство народа связано с поспешным внесением правительством в обход парламента (что дозволяется законом) изменений в уголовный кодекс. Объявлена амнистия и декриминализация коррупционных преступлений, причём мера смягчения касается преступлений чиновников-взяточников, казнокрадов и прочих махровых государственных карманников, которые нанесли сравнительно «небольшой» ущерб румынской казне — положили в карман 200 тысяч леев или меньше (то есть менее 44 тыс. евро).

Законопроект был утверждён румынским правительством поздним вечером 31 января, а в ночь на 1 февраля опубликован в «Официальном мониторе». Постановление предусматривает помилование большой категории заключённых, приговорённых к срокам менее пяти лет.

Нынешнее правительство Румынии, возглавляемое Сорином Гриндяну, дорвалось до власти недавно, в декабре прошлого года. На выборах тогда победила Социал-демократическая партия. Интересно, что члены этой партии замарали себя в целом ряде коррупционных скандалов. Многие в последние годы попали под суд, а затем за решётку по обвинениям в коррупции.

И вот теперь всех этих партийцев власть намерена выпустить на волю.

Несмотря на народные протесты, кабмин отнюдь не намерен отказываться от нового закона. Кабмин не хочет отменять постановление даже несмотря на протесты властей Евросоюза. Кстати, это тоже своего рода совпадение с «майданом» на Украине: киевские протесты тоже активно поддерживались Европой.

Шесть западных государств, включая Германию и США, опубликовали совместное заявление, в котором, отмечает «Газета.ру», предупредили, что необдуманные шаги румынского правительства могут подорвать международную репутацию и позиции Румынии в ЕС, а также в НАТО.

Как сообщает ИА «REGNUM», обеспокоенность решением правительства Румынии выразила и Еврокомиссия. Жан-Клод Юнкер и его заместитель Франс Тиммерманс призвали Бухарест усилить борьбу с коррупцией. Брюссель дал понять, что борьба с коррупцией важна с точки зрения процесса присоединения Румынии к Шенгенскому соглашению (напомним, Румыния вступила в ЕС в 2007 году, однако ей ещё предстоит присоединиться к Шенгенской зоне, поэтому у Брюсселя есть одновременно хороший кнут и пряник).

Понимая, куда может завести правительство его инициатива с шумным «прощением» коррупционеров, против решения об «амнистии» выступил Высший совет магистратуры Румынии. Этот орган будет оспаривать постановление правительства в Конституционном суде. На экстренном заседании ВСМ присутствовал президент Клаус Йоханнис, поддержавший акции протеста. По его словам, в стране настал «чёрный день для правового государства». Также он обратил внимание, что кабмин принял решение ночью и без одобрения как ВСМ, так и судейского сообщества. Президент убеждён, что правительство попросту растоптало мечту румын о жизни в стране, свободной от коррупции.

Здесь мы видим коренное отличие от украинской «революции»: местный президент не собирается, прихватив денежки, сбегать в соседнюю страну, тоже не чуждую коррупции.

Румынского президента поддержал генеральный прокурор. Аугустин Лазэр заявил, что решение было принято правительством с отклонением от конституционных норм.

Наконец, парламентская оппозиция (см. фото выше) зарегистрировала вотум недоверия правительству Сорина Гриндяну.

В одном только Бухаресте почти 100 тысяч человек вышло в среду вечером на протест. Акция стала крупнейшей почти за тридцать лет, со времён свержения Чаушеску, отмечает телеканал «Euronews».

Однако правительство стоит на своём. Ни протесты граждан, ни критика Евросоюза не смущает боссов Социал-демократической партии. Глава парламента (разумеется, член правящей партии) Ливиу Николисеа в интервью «Euronews» заявил:

«Я разочарован этой критикой, потому что взгляды Еврокомиссии нельзя обнаружить среди румынского или международного процесса законотворчества. Когда нас проверяли на предмет Шенгена, нас просили внести поправки, противоречащие нашей конституции, что доказывает или недостаток доверия, или непрофессионализм».

Среди лозунгов протестующих: «Мы не признаём законы, выпущенные бандитами!» и «В отставку!»

«Наши шансы невелики, но очень важно бороться», — приводит слова одного из протестующих, Габриэла Константин, 36-летнего архитектора, «Газета.ру».

Пользователи социальных сетей из тех, кто не ходил на митинги, ошеломлены масштабом гражданской активности. «Сегодня Румыния наблюдает самые большие протесты со времен падения коммунизма», — написал в Твиттере Богдан Цеобану, житель Бухареста.

По сведениям полиции, до 80% всех протестующих — молодёжь. Протестующие используют тактику «сидячих» и «лежачих» протестов (участники садятся или ложатся на асфальт, выражая недовольство действиями власти).

Правительство Румынии показало свою неоднородность.

Со своих постов ушли министр по делам бизнеса, торговли и предпринимательства Флорин Жьяну и министр юстиции Флорин Йордаке, сообщает «Euronews». «Коммерсантъ» пишет, что уволился и госсекретарь Даниел Шандру. Он обвинил премьера Гриндяну в том, что тот превратил государственную службу в службу личным интересам политиков с уголовными проблемами.

Что касается Жьяну, то он написал в «Фейсбуке»: «Я прекращаю работу по велению совести. Я думал, как буду смотреть в глаза своему ребенку и что скажу ему через несколько лет. Что его отец был трусом и одобрил действия, которые не поддерживает, или что решил выйти с поднятой головой из этой истории?»

Издание сообщает о поддержке протестующих мэром города Яссы Михаем Кирикой. Кирика заодно занимает и пост главы местного отделения Социал-демократической партии.

И даже это не мешает коррупционерам настаивать на своём.

Лидер социал-демократов Ливиу Драгня (между прочим, имеющий судимость), которого называют главным лоббистом законных поправок, заявил, что уступок не будет.

«Социал-демократическая партия победила на выборах справедливо. Правительство работает на законных основаниях в соответствии с духом и буквой конституции. Любая попытка подорвать работу правительства — это попытка дестабилизировать правопорядок в Румынии», — цитирует господина Драгню «Коммерсантъ».

Закончим выводом эксперта.

Бухарестский политолог Арманд Гошу допускает, что в противостоянии масс победит правительство. В длительные протесты в Бухаресте политолог не верит.

«Думаю, ещё несколько дней люди будут выходить на улицы. Но сомневаюсь, что это будет продолжаться долго», — сказал эксперт изданию. Причина упорства и решимости Драгни очень проста: если постановление будет отменено, то этому деятелю… грозит тюрьма. В апреле прошлого года политика приговорили к двум годам заключения с отсрочкой исполнения наказания.

Таким-то вот образом личные интересы и личные страхи могут определять политику всего государства.