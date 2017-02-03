Киев наступает и смеется над Минскими соглашениями

На Украине и в Донбассе складывается патовая ситуация – официальный Киев уже не скрывает, что выполнять Минские соглашения не собирается

Если конкретный человек отказывается исполнять официально взятые на себя обязательства и смеется в лицо тем, кто от него это требует, к нему можно применить определенные санкции. В зависимости от ситуации такого человека могут потащить в суд или, простите за грубость, банально надавать ему по физиономии. Но что делать, если подобным образом себя ведет целое государство?

В 2014 – 2016 годах одной из любимых тем ВСУ, киевских властей и украинских журналистов были так называемые «самообстрелы». С определенного момента делать вид, что территорию ЛДНР не обстреливают, уже не получалось – любой желающий мог обнаружить море свидетельств обстрелов городов Донбасса в Интернете.

И поэтом, чтобы у оболваненного промайдановского населения (а заодно и у иностранной аудитории) не происходил «разрыв шаблона», украинские силовики кормили аудиторию средств массовой информации «лапшой» о том, что ВСУ – это самая мирная армия на свете, а разрушения в Донецке случаются из-за коварных «сепаратистов», регулярно обстреливающих самих себя.

Через некоторое время в эту чушь уже практически никто не верил, но интенсивность боевых действий в 2016 году несколько снизилась, и вранье стало менее актуальным, чем раньше. Однако возобновление боев в конце 2016-го – начале 2017-го года снова резко актуализировало для киевских властей вопрос объяснения происходящего в Донбассе.

С учетом того, что сами украинские военные и многочисленные волонтеры с гордостью писали в фейсбуке о «наступлениях», любая попытка официального Киева объяснить происходящее «самообстрелами» превратилась бы в трагикомедию. И украинская сторона повела себя достаточно неожиданно.

Шокирующее заявление сделал заместитель министра обороны Украины Игорь Павловский:

«На сегодняшний день, как бы оно ни было, но метр за метром, шаг за шагом, имея возможность, наши ребята героически продвинулись (вперед)».

То есть украинское военное ведомство, нисколечко не смущаясь, признало, что атакует Донбасс именно оно.

Но ведь еще в феврале 2015-го Киев подписал Минские соглашения, предполагавшие помимо всего прочего прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. И вот уже почти два года Запад активно призывал к исполнению соглашений Москву, которая и стороной конфликта не является. А Киев теперь просто заявляет на весь мир, что наступает, и всем вокруг смеется в лицо.

Что же произошло?

А ничего особенного. Ведь Киев приступил к саботированию соглашений сразу же после их подписания. Украинские власти демонстративно отказалисья проводить амнистию для участников конфликта, принимать закон об особом статусе Донбасса, организовывать там выборы, передавать полномочия от центральной власти в регионы. Единственный пункт в Минских соглашениях, который явно устраивал украинскую сторону, - это передача Киеву контроля над границей ЛДНР с Россией. Согласно тексту соглашений, произойти это должно было после реализации всех остальных пунктов, на что Киеву указывали уже даже европейские лидеры (в том числе – президент Франции Олланд).

Но украинский режим это не устраивало – очевидно, в его планы входило взять республики в кольцо и устроить в них кровавую бойню, после чего забыть и о Минских соглашениях, и об амнистии с особым статусом.

Некоторые оптимисты, правда, в Минск продолжали верить. Теперь же официальный Киев лишил их последних иллюзий. Украинская сторона даже не собирается ничего реализовывать. И гарантией безопасности жителей Донбасса являются не ничего не значащие бумажки, подписанные представителями Украины в Минске, а вооруженные силы ДНР и ЛНР.

Помощник президента России Юрий Ушаков прямо заявил:

«Киев демонстративно отказывается выполнять Минские договорённости. Украинская сторона за прошедшие два года не сделала, по сути, ни одного шага для реализации соглашений. Все это видят, для всех это очевидно, но санкции ЕС и США за отсутствие прогресса в контексте Минского процесса по-прежнему направлены против России».

На фоне ослабевания интереса к Украине со стороны западных стран Киеву уже просто нечего терять. Заседающие в евроатлантических парламентах друзья будут поддерживать постмайданный режим, даже если он решит уничтожить население Донбасса до последнего человека, а на остальных политиков Киев уже даже не возлагает особых надежд. И подобная политика может привести к просто чудовищным последствиям. Никакие увещевания здесь, увы, не помогут.

По большому счету, Донбасс имеет полное моральное право предъявить Киеву жесткий ультиматум с требованием начать проводить в жизнь Минские соглашения или забыть о своих претензиях на территорию ДНР-ЛНР.

Россия же может с чистой совестью приступить к исполнению вступившего на днях в законную силу решения суда о признании произошедшего на Украине в 2014 году государственным переворотом. На основании этого документа, украинские политэмигранты или российские власти могут спокойно снова обратиться в суд, чтобы выяснить – можно ли в принципе поддерживать официальные отношениях с фактическими узурпаторами. И если суд даст отрицательный ответ – действовать по ситуации – «самым законным» представителем украинской власти в этом случае будет, как это ни парадоксально, Виктор Янукович. А это сильно развязывает всем руки.

