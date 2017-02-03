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Киев наступает и смеется над Минскими соглашениями

08:49 3.02.2017 , Святослав Князев
Фото с сайта politikus.ru
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На Украине и в Донбассе складывается патовая ситуация – официальный Киев уже не скрывает, что выполнять Минские соглашения не собирается

Если конкретный человек отказывается исполнять официально взятые на себя обязательства и смеется в лицо тем, кто от него это требует, к нему можно применить определенные санкции. В зависимости от ситуации такого человека могут потащить в суд или, простите за грубость, банально надавать ему по физиономии. Но что делать, если подобным образом себя ведет целое государство?

В 2014 – 2016 годах одной из любимых тем ВСУ, киевских властей и украинских журналистов были так называемые «самообстрелы». С определенного момента делать вид, что территорию ЛДНР не обстреливают, уже не получалось – любой желающий мог обнаружить море свидетельств обстрелов городов Донбасса в Интернете.

И поэтом, чтобы у оболваненного промайдановского населения (а заодно и у иностранной аудитории) не происходил «разрыв шаблона», украинские силовики кормили аудиторию средств массовой информации «лапшой» о том, что ВСУ – это самая мирная армия на свете, а разрушения в Донецке случаются из-за коварных «сепаратистов», регулярно обстреливающих самих себя.

Через некоторое время в эту чушь уже практически никто не верил, но интенсивность боевых действий в 2016 году несколько снизилась, и вранье стало менее актуальным, чем раньше. Однако возобновление боев в конце 2016-го – начале 2017-го года снова резко актуализировало для киевских властей вопрос объяснения происходящего в Донбассе.

С учетом того, что сами украинские военные и многочисленные волонтеры с гордостью писали в фейсбуке о «наступлениях», любая попытка официального Киева объяснить происходящее «самообстрелами» превратилась бы в трагикомедию. И украинская сторона повела себя достаточно неожиданно.

Шокирующее заявление сделал заместитель министра обороны Украины Игорь Павловский:

«На сегодняшний день, как бы оно ни было, но метр за метром, шаг за шагом, имея возможность, наши ребята героически продвинулись (вперед)».

То есть украинское военное ведомство, нисколечко не смущаясь, признало, что атакует Донбасс именно оно.

Но ведь еще в феврале 2015-го Киев подписал Минские соглашения, предполагавшие помимо всего прочего прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. И вот уже почти два года Запад активно призывал к исполнению соглашений Москву, которая и стороной конфликта не является. А Киев теперь просто заявляет на весь мир, что наступает, и всем вокруг смеется в лицо.

Что же произошло?

А ничего особенного. Ведь Киев приступил к саботированию соглашений сразу же после их подписания. Украинские власти демонстративно отказалисья проводить амнистию для участников конфликта, принимать закон об особом статусе Донбасса, организовывать там выборы, передавать полномочия от центральной власти в регионы. Единственный пункт в Минских соглашениях, который явно устраивал украинскую сторону, - это передача Киеву контроля над границей ЛДНР с Россией. Согласно тексту соглашений, произойти это должно было после реализации всех остальных пунктов, на что Киеву указывали уже даже европейские лидеры (в том числе – президент Франции Олланд).

Но украинский режим это не устраивало – очевидно, в его планы входило взять республики в кольцо и устроить в них кровавую бойню, после чего забыть и о Минских соглашениях, и об амнистии с особым статусом.

Некоторые оптимисты, правда, в Минск продолжали верить. Теперь же официальный Киев лишил их последних иллюзий. Украинская сторона даже не собирается ничего реализовывать. И гарантией безопасности жителей Донбасса являются не ничего не значащие бумажки, подписанные представителями Украины в Минске, а вооруженные силы ДНР и ЛНР.

Помощник президента России Юрий Ушаков прямо заявил:

«Киев демонстративно отказывается выполнять Минские договорённости. Украинская сторона за прошедшие два года не сделала, по сути, ни одного шага для реализации соглашений. Все это видят, для всех это очевидно, но санкции ЕС и США за отсутствие прогресса в контексте Минского процесса по-прежнему направлены против России».

На фоне ослабевания интереса к Украине со стороны западных стран Киеву уже просто нечего терять. Заседающие в евроатлантических парламентах друзья будут поддерживать постмайданный режим, даже если он решит уничтожить население Донбасса до последнего человека, а на остальных политиков Киев уже даже не возлагает особых надежд. И подобная политика может привести к просто чудовищным последствиям. Никакие увещевания здесь, увы, не помогут.

По большому счету, Донбасс имеет полное моральное право предъявить Киеву жесткий ультиматум с требованием начать проводить в жизнь Минские соглашения или забыть о своих претензиях на территорию ДНР-ЛНР.

Россия же может с чистой совестью приступить к исполнению вступившего на днях в законную силу решения суда о признании произошедшего на Украине в 2014 году государственным переворотом. На основании этого документа, украинские политэмигранты или российские власти могут спокойно снова обратиться в суд, чтобы выяснить – можно ли в принципе поддерживать официальные отношениях с фактическими узурпаторами. И если суд даст отрицательный ответ – действовать по ситуации – «самым законным» представителем украинской власти в этом случае будет, как это ни парадоксально, Виктор Янукович. А это сильно развязывает всем руки.
 

Темы: Украина, Ситуация на Украине
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Комментарии читателей
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03.02.2017, 15:00
Гость: Русский хохол.

Про задачи запада я все прекрасно понимал уже давно и предупреждал родственников на Украине, что самое страшное случится, если западу удастся стравить Украину с Россией. Самое страшное случилось. Здесь на сайте пасется довольно много недоумков, которые не понимают этого и теперь. Я по мере сил стараюсь хоть чуть-чуть пробудить людей думать. Безнадежно? Боюсь, да. Но, а вдруг.
03.02.2017, 14:59
Гость: Евгений

1. Дорогие вчерашние братья украинцы.
Давайте всё же включим головы.
Вы же не станете утверждать, что на Львовщие и в Донбассе живёт народ-единомышленник?
Ведь помимо пропаганды надо ориентироваться и на некую реальность, на здравый смысл.
И всякому ясно, что донецкие более тяготеют к России, в то время как львовские падки на всё польское.
А после 14-го года, после подъёма-переворотом ваши киевские центровые "спортсмены" как-то особо по-львовски наХОХЛились. Разве не так?
Так. И нечего спорить с очевидным для всех.
А что оставалось в этой ситуации донецким?
Идти под эту Варшавско-Львовскую мораль? Это православным-то людям?
Да никогда в жизни!
Вот они и упёрлись!
И это нормально! Это естественно! Другого и быть не могло.
И что же сделал ваш Главпастор? Ну, тот самый, у которого вечно губы тюрючком?
Он сделал самую большую глупость в его пасторской деятельности - послал на донецких самолёты с бомбами...
Вот с этого всё и началось.
И никак не может закончиться.
Почему началось - ясно. По глупости Главпастора или по приказу извне.
Почему не может закончиться?
Потому что под войну с Донбассом платятся бабки, ибо это даёт импульс общемировой пропаганде лепить из России агрессора, что на руку определённым политическим элитам Запада.
Но с приходом Трампа они пролетели, и вопрос отставочки многих из них стал лишь вопросом времени.
А Порошенко продолжает бойню.
Почему?
Думаю, что ради денег, ибо разворованного на три Украины бы хватило, а остатков - кот наплакал.
03.02.2017, 14:57
Гость: Евгений

2. На что же жить стране?
Где сыскать Порошенке хлеб насущный?
Во-от! - В плате за бойню.
Теперь задайтесь простым вопросом. Неужели же вы думаете, что Порошенке отдадут Луганск с Донецком?
Да никогда, ни под каким соусом и ни за какие коврижки. Там живут русские. И ему не видать этих областей никогда.
(Справедливости ради стоит напомнить, что Донецк вошёл в состав Украины при условии её вхождения в состав СССР.
А следовательно и должен был бы выйти из Украины при её выходе из СССР, что в 1991-м году сделано не было, но воспоследовало позже.)
А разве Порошенко не знает, что не получить ему Донбасса?
Знает. Он же не дурак.
Он - производитель сладкого! А сладкое, как известно, усиливает умственную деятельность.
Так что, не такой уж он дурак, чтобы не знать очевидного. Дураки шокладом не торгуют.
Так, следовательно, зачем он наступает? Вопрос!
Зачем многие убитые с обеих сторон, зачем трагедии наших двух славянских народов, ещё недавно бывших одним народом?..
А чтобы Порошенко получил бабки и после снова отступил.
Вот зачем.
И все пафосные выступления об "освобождении хероями ридной нэньки" - расчёт на слабоумных.
За наступлением грядёт неизбежное отступление!
За-пла-ни-ро-ван-ное!
Ну?.. Понимаете?..
А цена всем этим колебаниям фронта вперёд и обратно - людская кровь.
Не дороговато ли будет?..
Так что разумийте, хлопци.
Пока всё.
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