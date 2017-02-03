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Лукашенко поручил завести дело на главу Россельхознадзора

13:09 3.02.2017
Стоп-кадр с видео в YouTube
Стоп-кадр с видео в YouTube
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал возбудить уголовное дело против главы Россельхознадзора Сергея Данкверта «за нанесение ущерба государству», передает RNS.

В Россельхознадзоре в ответ на заявления Лукашенко отметили, что ведомство работает в соответствии с законом.

«Когда он у вас побудет в следственном изоляторе, тогда он будет отдавать себе отчет, что он творит. Я скажу главное: первое — все эти Данкверты — люди заинтересованные, у каждого огромная латифундия, они сами являются производителями того или иного продукта», — заявил Лукашенко.

В конце января Россельхознадзор ограничил поставки говядины с двух белорусских предприятий, так как их заподозрили во ввозе в Россию украинского мяса под видом белорусского.

Данкверт в интервью РБК называл белорусских партнеров недобросовестными, так как страна заметно нарастила импорт в Россию после введения эмбарго против Евросоюза и Украины.

Российское ведомство также требовало от Минска усилить контроль на предприятиях по производству мяса птицы, в котором обнаружили опасные микроорганизмы.

Темы: Белоруссия, Отношения России и Белоруссии, Россельхознадзор
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Комментарии читателей
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03.02.2017, 19:21
Гость: нв

А вообще росиянцы приезжают и ящиками закупают наше масло.
\\
Так не продавайте.
03.02.2017, 18:52
Гость: Контрразведчик

Поддерживаю.
03.02.2017, 18:32
Гость: так-то!

За то, что позволил себе Россельхоз,
С Верховного должен, по сути, быть спрос:
Кремля не имея на это согласие,
Дерзнул ли бы Серж учинить безобразие?
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