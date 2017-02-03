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В ЛНР соберут подписи под обращением к главам мировых держав

20:45 3.02.2017
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В Луганской Народной Республике организуют сбор подписей под обращением к лидерам мировых держав с призывом прекратить обстрелы и блокаду Донбасса. Об этом заявил глава ЛРН Игорь Плотницкий, сообщает РИА Новости.

Он попросил всех глав администраций организовать в районах пункты сбора подписей, чтобы все желающие могли поддержать обращение. При этом Плотницкий добавил, что считает долгом каждого гражданина ЛНР подписать данный документ. По его мнению, это может ускорить урегулирование ситуации.

Глава республики также отметил, что сбор подписей будет в ближайшее время проводиться и в Донецкой Народной Республике.

Речь идет об обращении, которое накануне написали председатели Народных советов ЛНР и ДНР Владимир Дегтяренко и Денис Пушилин. Оно адресовано президенту России Владимиру Путину, американскому лидеру Дональду Трампу и канцлеру Германии Ангеле Меркель. В нем содержится призыв повлиять на украинского президента Петра Порошенко, чтобы он остановил боевые действия на Донбассе, и таким образом спасти регион от гуманитарной катастрофы.
 

Темы: Ангела Меркель, ДНР, ЛНР, Донбасс, Противостояние на Украине 2013-14, США, Украина, Военные конфликты на территории бывшего СССР, Общественно-политическая жизнь за рубежом, Владимир Путин, Петр Порошенко
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Комментарии читателей
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04.02.2017, 06:12
Гость: Трезвый

Лидерам ЛДНР вместо пустых пиар-акций следовало бы заниматься возрождением хозяйственной жизни и укреплением обороны.Что им мешает запустить все предприятия и стать самодостаточным?
03.02.2017, 22:07
Гость: полухохол

ДЕЛО ПРАВИЛЬНОЕ,НО СУДЯ ПО ТОМУ КТО СИДИТ И ЗАПРАВЛЯЕТ ВО ВСЕХ "международных организациях"и реакции на происходящее в СИРИИ И НОВОРОСИИ не трудно предвидеть ответ.
03.02.2017, 21:09
Гость: И что?

Ну напишут они и что дальше? Они же никем непризнанные. Им посоветуют не нарушать законы Украины и не оказывать вооружённого сопротивления силовым структурам государства Украина, частью которого они являются. Кстати и Путин, и Лавров неоднократно говорили, что Донбасс это Украина.
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