В Румынии не утихают массовые акции протеста против амнистии коррупционеров

По всей Румынии не утихают массовые акции протеста. В Бухаресте около 150 тысяч человек пытались заблокировать здание правительства. Как отметили в МВД, крупных беспорядков не было.

Некоторые протестующие пытались устроить провокации — они кидали в полицейских камни и бутылки и старались прорваться через полицейский кордон. Организаторы акций обещают устроить самый массовый протест в истории страны в это воскресенье, пишут "Вести".

Причиной народных бунтов стало смягчение антикоррупционного законодательства. Протестующие опасаются, что в результате поправок на свободу выйдут коррумпированные политики, а с ними ряд опасных преступников.

Акции поддержки румынских манифестантов прошли в Молдавии и Германии. Несколько сотен человек собрались в центре Кишинёва. В руках протестующие держали молдавские и румынские флаги. Они призывали правительство соседней страны уйти в отставку.

В Берлине около трехсот митингующих с транспарантами собрались у здания посольства Румынии. Акция протеста закончилась у Бранденбургских ворот.