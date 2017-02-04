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В Румынии не утихают массовые акции протеста против амнистии коррупционеров

11:36 4.02.2017
Видеокадр: Euronews. Фото с сайта topwar.ru
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По всей Румынии не утихают массовые акции протеста. В Бухаресте около 150 тысяч человек пытались заблокировать здание правительства. Как отметили в МВД, крупных беспорядков не было.

Некоторые протестующие пытались устроить провокации — они кидали в полицейских камни и бутылки и старались прорваться через полицейский кордон. Организаторы акций обещают устроить самый массовый протест в истории страны в это воскресенье, пишут "Вести".

Причиной народных бунтов стало смягчение антикоррупционного законодательства. Протестующие опасаются, что в результате поправок на свободу выйдут коррумпированные политики, а с ними ряд опасных преступников.

Акции поддержки румынских манифестантов прошли в Молдавии и Германии. Несколько сотен человек собрались в центре Кишинёва. В руках протестующие держали молдавские и румынские флаги. Они призывали правительство соседней страны уйти в отставку.

В Берлине около трехсот митингующих с транспарантами собрались у здания посольства Румынии. Акция протеста закончилась у Бранденбургских ворот.

Темы: Румыния, Борьба с коррупцией в мире
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Комментарии читателей
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04.02.2017, 20:00
Ой ли?

А ну как отпускники туда нагрянут и фашистов с нацистами там найдут.Нет, протестовать низзя.
04.02.2017, 18:49
Alex202

Как попугай. "Госдеп" или "стабильно встающая с колен". Велик полёт мысли у "науки".
04.02.2017, 17:06
молодцы!

Народ правомочен низвергнуть режим,
Доставший его криминалом своим!
Пример брать с румын и всем прочим бы надо,
Кто жертвой такого же стал паханата!
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