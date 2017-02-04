Европа начинает принципиально менять подход к мигрантам

Лидеры ЕС утвердили декларацию о мерах по борьбе с нелегальной миграцией через Средиземное море

В пятницу главы государств и правительств Евросоюза согласовали план по приостановке потока беженцев, направляющихся через Средиземное море, сообщил европейский дипломатический источник в кулуарах проходящего в столице Мальты неформального саммита сообщества. План пока не обнародован, зато обнародована Мальтийская декларация о мерах по борьбе с нелегальной миграцией через Средиземное море.

В начале декларации содержится, как обычно, много пафосных слов о приверженности прежним либеральным идеалам. «Мы вновь подтверждаем нашу решимость действовать при полном соблюдении прав человека, международного права и европейских ценностей», – заявили лидеры.

В документе не без гордости отмечается, что благодаря усилиям ЕС, в том числе сотрудничеству с Турцией, за прошлый год на восточно-средиземноморском маршруте (через Грецию и Балканы) миграционный поток сократился до одной трети от уровня 2015 года.

Однако пока снижался поток нелегалов с Ближнего Востока, набирал силу поток нелегалов через центральную часть Средиземного моря – за тот же прошлый год этим путем прибыли 181 тыс. мигрантов, а число погибших и пропавших без вести в море достигло нового рекорда с 2013 года. Уже сотни мигрантов погибли за первый месяц этого года.

«Мы полны решимости принять дополнительные меры, чтобы значительно уменьшить миграционные потоки через центральную часть Средиземного моря и разрушить бизнес-модель контрабандистов, сохраняя при этом бдительность в Восточном Средиземноморье и на других маршрутах», – цитирует декларацию «Интерфакс». Лидеры обещают активизировать работу с Ливией как основной страной отправления мигрантов, а также с другими странами Северной Африки и их соседями к югу от Сахары.

Среди намеченных в рамках этого плана мер – обучение, оснащение и поддержка ливийской национальной береговой охраны, усиление совместных с Ливией и международными организациями действий против контрабандистов-перевозчиков с подключением Европола и Европейской пограничной и береговой охраны, содействие социально-экономическому развитию местных общин в Ливии, особенно в прибрежных районах и на ливийских сухопутных границах, на миграционных маршрутах и др.

Наряду с этим обещано, что Еврокомиссия разрабатывает обновленный план репатриации мигрантов, не подпадающих под критерии беженцев. И это можно считать главным пунктом в декларации.

На реализацию Плана действий Валлетты ЕС выделит дополнительные деньги в рамках программы официальной помощи развития для Африки, бюджет которой на текущий финансовый период составляет 31 млрд евро. Еврокомиссия посулила Ливии уже в этом году дополнительно 200 млн евро на связанные с миграцией проекты.

Президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов считает, что решение начать массовую высылку беженцев означает принципиальный разворот в западной политике. «Разворот европейской миграционной политики неизбежен. Учитывая политический крен вправо в самых разных странах как Восточной, так и Западной Европы, это не может не затронуть миграционную политику», – сказал Ремизов.

«Первый этап ужесточения миграционной политики – это изменение правил в отношении нелегалов – упрощение процедур их депортации. Для этого необходимо решить ряд вопросов. Куда их депортировать, когда неизвестна страна их исхода? Эти вопросы могут быть решены через соглашения европейских стран с государствами Северной Африки, например, и с другими зарубежными государствами, граничащими с Европой, о возможном приеме нелегалов, естественно, на условиях поддержки», – полагает он.

Вторая задача – ужесточение правил гуманитарной миграции, считает эксперт. «К этому рубежу европейские страны пока не подходят. Сегодня действуют либеральные правила не только с точки зрения получения статуса беженца, но и с точки зрения воссоединения семей. Если не брать кризис последних лет, то поток гуманитарной миграции по линии воссоединения семей был основным источником давления на эти страны. Поэтому второй редут этой борьбы – это сами правила гуманитарной миграции. А все, что касается трудовой миграции, то это начали регулировать еще в начале двухтысячных. Во многих странах уже действуют достаточно жесткие требования в отношении трудовой миграции», – напомнил Ремизов.

Договорились о «гуманитарной репатриации»

Суть реальных решений саммита показывает сделка, которую накануне в Риме заключили премьер Италии Паоло Джентилони и его коллега из Ливии Фаиз Сарадж.

Как передало РИА «Новости», странам удалось договориться не только об усилении береговой охраны Ливии, но и о начале «гуманитарной репатриации» мигрантов обратно на африканский берег. Причем ливийские власти обещают укреплять теперь не только морскую, но и свою сухопутную границу, проходящую по пустыне Сахара.

«Этот меморандум предусматривает защиту южных границ Ливии, через которые просачивается огромный поток мигрантов, – отметил ливийский премьер. – Помимо этого, он поможет обеспечить репатриацию нелегалов на гуманитарной основе».

После достижения соглашения с Турцией лидеры ЕС готовы заключить аналогичное соглашение с международно признанным правительством Ливии. Проблема в том, что оно контролирует лишь скромную часть территории страны.

Премьер Словакии Роберт Фицо накануне, перед вылетом на саммит, назвал сами западные страны виновными в тяжелой ситуации в Ливии, что и вызвало миграционные проблемы. «Плакать над разлитым молоком» в Ливии абсолютно смешно. Если завтра (на саммите ЕС) страны, несущие главную ответственность за ситуацию в Ливии, начнут говорить о миграционной проблеме, то от кого-нибудь, по крайней мере, из стран V4 (Словакия, Польша, Чехия и Венгрия), они на сей счет что-то определенно услышат», – сказал Фицо.

Берите деньги – только уезжайте!

Словацкий премьер считает, что политики в Западной Европе, прежде чем начать бомбардировки Ливии, должны были задуматься, есть ли у них готовый план Б. «А теперь все стонут и кричат, что из Ливии в Европу в 2016 году пришла 181 тысяча мигрантов. Но это не моя ответственность, это ответственность тех, кто ликвидировал режим в Ливии», – сказал Фицо, добавив, что «вместо того, чтобы сотрудничать с Каддафи, его убили».

Ливия вообще оказалась в центре внимания мальтийского саммита. Канцлер ФРГ Ангела Меркель в кулуарах саммита признала, что Россия, несомненно, должна участвовать в международных усилиях по урегулированию в Ливии. Как сказала Меркель, «сейчас предпринимаются усилия по объединению, чтобы в конце концов появилось действительно единое правительство, контролирующее все части Ливии».

Накануне, перед самым отлетом Меркель на Мальту, МВД Германии объявило о запуске новой миграционной программы. Представитель МВД рассказал «Известиям», что отныне беженец, который решит сам вернуться на родину до вынесения решения о предоставлении ему убежища, получит €1,2 тыс. В свою очередь, тем, кому отказали, выплатят €800 при условии, что они не будут подавать апелляцию. На эти цели правительство уже выделило на нынешний год €40 млн. Эксперты полагают, что таким образом Меркель стремится набрать политические очки в преддверии выборов.