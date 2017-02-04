В США суд временно приостановил выполнение иммиграционного указа Трампа

Федеральный суд в американском городе Сиэтл ввел временный запрет на выполнение указа президента США Дональда Трампа, направленного на ужесточение иммиграционного режима. Такое решение принял судья Джеймс Робарт.

Временное запретительное постановление касается президентского исполнительного указа, согласно которому США должны на 90 дней приостановить въезд в страну граждан семи государств с преимущественно мусульманским населением. Выданное судебное предписание действует в масштабах всей страны, передает ТАСС.

Робарт рассматривает иск, направленный на отмену положений указов президента США об ужесточении иммиграционного контроля, который ранее подала в федеральный суд Сиэтла генеральная прокуратура штата Вашингтон. Как отмечал генпрокурор штата Боб Фергюсон, он добивается того, чтобы суд признал данные меры неконституционными. К иску впоследствии присоединились власти штата Миннесота.

Временный запрет на выполнение указа, введенный Робартом, будет действовать, пока данный иск рассматривается судом.

Представители властей США в ходе судебных слушаний настаивали на том, что у штата нет никаких оснований оспаривать правомочность президентских указов, однако судья с этим не согласился. "Штат предоставил необходимые доказательства, продемонстрировав, что указ, о котором идет речь, наносит неминуемый и непоправимый вред", сказал он.

Во многих судах США в настоящее время рассматриваются разного рода иски, направленные на отмену спорных президентских указов, касающихся в том числе иммиграционных вопросов. Помимо различных правозащитных организаций, некоторые из них были поданы в том числе и властями отдельных штатов.