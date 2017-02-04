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В США суд временно приостановил выполнение иммиграционного указа Трампа

10:24 4.02.2017
© KM.RU, Михаил Попов
© KM.RU, Михаил Попов
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Федеральный суд в американском городе Сиэтл ввел временный запрет на выполнение указа президента США Дональда Трампа, направленного на ужесточение иммиграционного режима. Такое решение принял судья Джеймс Робарт.

Временное запретительное постановление касается президентского исполнительного указа, согласно которому США должны на 90 дней приостановить въезд в страну граждан семи государств с преимущественно мусульманским населением. Выданное судебное предписание действует в масштабах всей страны, передает ТАСС.

Робарт рассматривает иск, направленный на отмену положений указов президента США об ужесточении иммиграционного контроля, который ранее подала в федеральный суд Сиэтла генеральная прокуратура штата Вашингтон. Как отмечал генпрокурор штата Боб Фергюсон, он добивается того, чтобы суд признал данные меры неконституционными. К иску впоследствии присоединились власти штата Миннесота.

Временный запрет на выполнение указа, введенный Робартом, будет действовать, пока данный иск рассматривается судом.

Представители властей США в ходе судебных слушаний настаивали на том, что у штата нет никаких оснований оспаривать правомочность президентских указов, однако судья с этим не согласился. "Штат предоставил необходимые доказательства, продемонстрировав, что указ, о котором идет речь, наносит неминуемый и непоправимый вред", сказал он.

Во многих судах США в настоящее время рассматриваются разного рода иски, направленные на отмену спорных президентских указов, касающихся в том числе иммиграционных вопросов. Помимо различных правозащитных организаций, некоторые из них были поданы в том числе и властями отдельных штатов.

Темы: США, Законотворческая деятельность в мире, Проблемы мигрантов в мире
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Комментарии читателей
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04.02.2017, 12:09
Гость: что с того

Скорее всего зря радуются сторонники прежнего, фейкового президента. Те же 90 дней пройдут за время аппеляции на судебное решение, которую готовит минюст. Указ в это время будет действовать, к тому времени все ненужные визы и прочее будут аннулированы.
04.02.2017, 11:46
Гость: Павел__

"едеральный суд в американском городе Сиэтл ввел временный запрет на выполнение указа президента США Дональда Трампа...
иск, направленный на отмену положений указов президента США об ужесточении иммиграционного контроля, который ранее подала в федеральный суд Сиэтла генеральная прокуратура штата Вашингтон. Как отмечал генпрокурор штата Боб Фергюсон, он добивается того, чтобы суд признал данные меры неконституционными."
- да уж, какие-то у них проблемы с "демократией". До нашей "ссувениристой" - им уж точно далеко.
Попробуем представить себе, как какой-нибудь судья в РФ своим решением приостанавливает любую дурную "хотелку" "солнцеликого". Во-первых - даже представить такое трудно - у нас през - царь и бог, и всем полагается только лизать его сапоги и благодарить за любое решение, а во-вторых, если даже такое удастся представить - такой судья сходу будет наречен агентом маккейна-обамы и снят с должности "еще вчера". А про прокуроров, которым для выполнения должностных обязанностей нужна команда "фас" напрямую от солнцеликого, в противном случае они ничего не видят, даже происшествий вроде "Кущевской" - и говорить нечего.
04.02.2017, 11:44
Гость: gvozd

Робарт рассматривает иск, ....подала в федеральный суд Сиэтла генеральная прокуратура штата Вашингтон.
--
где вашингтон, а где сиэтл - другая сторона континента - это совершенно очевидная коррупция судебной системы.
штаты орегон и вашингтон вотчина красных в америке.
в портленде, который неподалеку, христиан подвергали травле за то что те отказывались обслуживать "свадьбы" гомосексуалов - речь идет о Частных фирмах..
гомосексуалы толпой собирались у заведения и запугивали покупателей.
людей Лишали бизнеса и заставляли бежать из города..

у меня когда была девушка из портленда.
рассказывала как гомосекусализм буквально навязывается студентам местных универов.., а это детишки по 19 лет.
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