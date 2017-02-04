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В ЛНР заявили о причастности спецслужб Украины к убийству Анащенко

17:55 4.02.2017
Фото с сайта rusvesna.su

Взрыв автомобиля начальника управления народной милиции ЛНР Олега Анащенко организован украинскими спецслужбами. Цель их действий — дестабилизация обстановки в республике, сообщают "Известия" со ссылкой на официального представителя народной милиции Андрей Марочко.

«Луганский информационный центр» приводит слова подполковника Марочко: «Предположительно, теракт совершен украинскими спецслужбами с целью дестабилизации обстановки в республике (ЛНР. — Ред.).

Милиция установит и найдет и исполнителей подрыва автомобиля, и заказчиков, добавил Марочко.

Утром в субботу в центре Луганска взорвался автомобиль начальника управления народной милиции ЛНР полковника Олега Анащенко.

Воскресенье, 5 февраля, объявлено днем траура в ЛНР, а ее жителей призвали соблюдать бдительность из-за угрозы новых атак.

Темы: Украина, Ситуация на Украине
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Комментарии читателей
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05.02.2017, 00:17
Роман

Либо украинские службы столь профессиональны, либо зачищает РФ.
Не знаю что хуже.
04.02.2017, 22:16
Мнение: все возможно...

Конечно можно предполагать, что обезвреживание очередного лидера вооруженных сепаратистов-дело рук украинских спецслужб, планомерно уничтожающих незаконные вооруженные формирования на территории Украины . Вроде, что же еще предполагать ? Это их, спецслужб, священный долг перед Отечеством, им за это и платят деньги .
Однако хотелось бы не только предположений, а реальных доказательств.
А вот тут пока туго. Более того, следствие, если его будут честно проводить , что не факт, может раскрыть неожиданные детали организованного уничтожения экстремиста.
04.02.2017, 21:38
В.Е

Ой ,а у вас,значица,пан Сева,по этому поводу праздник?И вы пришли сюда поделиться,бо распирает?
И ребят своих вы хороните,но при этом крови жаждите все больше и больше.Чтобы уйти от простого и ясного вопроса:ЗАЧЕМ?
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