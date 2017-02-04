В ЛНР заявили о причастности спецслужб Украины к убийству Анащенко

Взрыв автомобиля начальника управления народной милиции ЛНР Олега Анащенко организован украинскими спецслужбами. Цель их действий — дестабилизация обстановки в республике, сообщают "Известия" со ссылкой на официального представителя народной милиции Андрей Марочко.

«Луганский информационный центр» приводит слова подполковника Марочко: «Предположительно, теракт совершен украинскими спецслужбами с целью дестабилизации обстановки в республике (ЛНР. — Ред.).

Милиция установит и найдет и исполнителей подрыва автомобиля, и заказчиков, добавил Марочко.

Утром в субботу в центре Луганска взорвался автомобиль начальника управления народной милиции ЛНР полковника Олега Анащенко.

Воскресенье, 5 февраля, объявлено днем траура в ЛНР, а ее жителей призвали соблюдать бдительность из-за угрозы новых атак.