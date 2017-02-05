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В Вашингтоне вопрос снятия санкций с РФ увязали с борьбой с терроризмом

21:15 5.02.2017
фото с сайта reeana.ru
фото с сайта reeana.ru
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Вопрос изменения санкционного режима в отношении России будет решаться в белом доме в ближайшие месяцы. Результат будет зависеть от поведения Москвы. Об этом заявил вице-президент США Майкл Пенс в интервью телеканалу АВС.

Все будет зависеть от того, увидит ли Вашингтон изменения в позиции России, и от возможности наладить взаимодействие на основе общих интересов, пояснил он.

В частности, к числу общих интересов он отнес борьбу с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в России). При этом Пенс отметил заинтересованность Москвы в противодействии терроризм.

Он также добавил, что улучшение отношений между Штатами и Россией пойдет на пользу всему миру.

По словам Пенса, президент США Дональд Трамп настроен на сотрудничество с Москвой и не позволит «аргументам прошлого» помешать этому. Однако при этом он в первую очередь будет руководствоваться интересами Америки.

В период предвыборной кампании Трамп неоднократно заявлял о намерении поладить с президентом России Владимиром Путиным в случае своей победы, а также говорил о возможной отмене санкций. Вступив в должность главы государства, Трамп счел, что об отмене ограничений говорить пока рано.
 

Темы: Россия, США, Отношения России и США, Экономические санкции и эмбарго
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