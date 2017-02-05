Минобороны РФ опровергло сообщение о гибели военнослужащих в САР

Министерство обороны России опровергло сообщение катарского телеканала Al Jazeera о гибели военнослужащих РФ в Сирии. Об этом сообщат ТАСС со ссылкой на официального представителя ведомства генерал-майора Игоря Конашенкова.

Он заявил, что российские военнослужащие, которые находятся на территории САР, живы, здоровы и продолжают выполнять возложенные на них задачи.

Сообщение телеканала Конашенков назвал «очередным информационным вбросом». При этом он посетовал на то что распространением ложной информации занимается крупнейший арабский телеканал.

Сообщение о гибели пятерых российских военных появилось некоторое время назад. Al Jazeera утверждал, что инцидент произошел на дороге между Тартусом и Латакией в результате взрыва грузовика с боеприпасами. При этом отмечалось, что боеприпасы сдетонирвали сами собой, и произошедшее никак не связано с атакой террористов.

