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Минобороны РФ опровергло сообщение о гибели военнослужащих в САР

18:19 5.02.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Министерство обороны России опровергло сообщение катарского телеканала Al Jazeera о гибели военнослужащих РФ в Сирии. Об этом сообщат ТАСС со ссылкой на официального представителя ведомства генерал-майора Игоря Конашенкова.

Он заявил, что российские военнослужащие, которые находятся на территории САР, живы, здоровы и продолжают выполнять возложенные на них задачи.

Сообщение телеканала Конашенков назвал «очередным информационным вбросом». При этом он посетовал на то что распространением ложной информации занимается крупнейший арабский телеканал.

Сообщение о гибели пятерых российских военных появилось некоторое время назад. Al Jazeera утверждал, что инцидент произошел на дороге между Тартусом и Латакией в результате взрыва грузовика с боеприпасами. При этом отмечалось, что боеприпасы сдетонирвали сами собой, и произошедшее никак не связано с атакой террористов.
 

Темы: Сирия, Недостоверная информация и ложь в СМИ, СМИ в мире, Министерство обороны РФ
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05.02.2017, 21:00
Гость: Жирик.

Эта адназначна, наши военнослужащие нигде не гибнут, они остаются в наших песнях и памятниках зеленым человечикам.
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