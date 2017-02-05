ООН призвала Киев выплатить пенсии всем жителям Донбасса

ООН всерьез обеспокоена тем, что украинские власти прекратили выплаты пенсий и социальных пособий переселенцам и жителям территорий Украины, неподконтрольных Киеву. Об этом заявил координатор системы ООН на Украине Нил Уокер, передает ТАСС.

Он отметил, что организация располагает конкретными примерами недоработок Киева в гуманитарной сфере. В частности, лица, имеющие право на пенсии, просто вычеркивались из списков, что является нарушением не только украинских, но и международных законов.

Уокер заявил, что ООН неоднократно поднимала вопрос по поводу прекращения социальных выплат и пенсий на Донбассе. «Мы настаиваем, что все граждане имеют право на соцвыплаты независимо от того, где они живут, являются пенсионерами или временно-перемещенными лицами», - цитирует его агентство.

Выплаты пенсий и социальны пособий жителям территорий Украины, неподконтрольных властям, были прекращены ноябре 2014 года. Согласно постановлению правительства страны, их возобновление увязывается с возвратом регионов под контроль Киева.

