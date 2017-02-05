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ООН призвала Киев выплатить пенсии всем жителям Донбасса

19:43 5.02.2017
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ООН всерьез обеспокоена тем, что украинские власти прекратили выплаты пенсий и социальных пособий переселенцам и жителям территорий Украины, неподконтрольных Киеву. Об этом заявил координатор системы ООН на Украине Нил Уокер, передает ТАСС.

Он отметил, что организация располагает конкретными примерами недоработок Киева в гуманитарной сфере. В частности, лица, имеющие право на пенсии, просто вычеркивались из списков, что является нарушением не только украинских, но и международных законов.

Уокер заявил, что ООН неоднократно поднимала вопрос по поводу прекращения социальных выплат и пенсий на Донбассе. «Мы настаиваем, что все граждане имеют право на соцвыплаты независимо от того, где они живут, являются пенсионерами или временно-перемещенными лицами», - цитирует его агентство.

Выплаты пенсий и социальны пособий жителям территорий Украины, неподконтрольных властям, были прекращены ноябре 2014 года. Согласно постановлению правительства страны, их возобновление увязывается с возвратом регионов под контроль Киева.
 

Темы: Украина, Внутриполитическая ситуация на Украине, Организация объединенных наций (ООН)
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Комментарии читателей
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05.02.2017, 21:15
Гость: 21;15

Я понимаю что прямая трансляция с ООН для россии табу. Нельзя россиянам смотреть то что им не предназначено( по мнению кремля) Но люди то смотрят и ЗНАЮТ ЧТО И С КОГО ООН ПОТРЕБОВАЛА.
05.02.2017, 20:58
Гость: Гоголь.

"Мертвые души". Нет сомнений, что всем заплатят, как Чубайс 50 000 000 совков, не вписавшихся в рынок, потому у Медведева денег нет, а у него МНОГО, и даже ОЧЕНЬ МНОГО.
05.02.2017, 20:56
Гость: не наводили бы тень на плетень!

В состав Украины вернулся Донбасс?
Включились мозги у обманутых масс?
У рогом упершихся что за претензии
По поводу встречной невыплаты пенсии?
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