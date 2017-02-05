Порошенко и Трамп обсудили ситуацию в Донбассе

В ходе телефонного разговора президента Украины Петра Порошенко и президента США Дональда Трампа особое внимание стороны уделили урегулированию ситуации в Донбассе, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу президента Украины.

"Стороны выразили глубокую обеспокоенность из-за эскалации напряженности и ухудшения гуманитарной ситуации, прежде всего в районе Авдеевки. Лидеры стран отметили крайнюю необходимость установления режима полного прекращения огня", - говорится в сообщении на официальном сайте президента Украины.

Разговор Трампа и Порошенко продлился более часа. Как сообщил на своей странице в фейсбуке пресс-секретарь украинского Святослав Цеголко, стороны также "обсудили вопрос укрепления стратегического партнерства между Украиной и США".

По словам Цеголко, Порошенко "поблагодарил главу США за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины". Кроме того стороны обговорили будущий визит украинского лидера в Вашингтон, для подготовки которого в США отправится глава МИД Украины.

В протокольной части беседы Порошенко поздравил Трампа с инаугурацией и высказался за активизацию диалога с новой американской администрацией на всех уровнях, сообщил Цеголко.