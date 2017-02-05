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Бывший премьер Италии выступил за возврат России в G8

20:08 5.02.2017
Министры финансов G7 (ближний ряд). Фото с сайта wikipedia.org
Министры финансов G7 (ближний ряд). Фото с сайта wikipedia.org
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Бывший премьер-министр Италии и экс-глава Еврокомиссии Романо Проди заявил о необходимости возврата к формату «большой восьмерки» с участием России.

В статье, опубликованной изданием Il Mesaggero, он отметил, что Италия, председательствующая в «семерке» должна делать все возможное для этого. Причем, восстановление отношений с Москвой, по его словам, следует начать до того, как это сделает президент США Дональд Трамп.

Проди сделал акцент на том, что санкции в отношении России мало повлияли на урегулирование украинского конфликта, а также на вкладе Москвы в борьбу с терроризмом на как на Ближнем Востоке, так и в Европе.

Экс-премьер высказался за приглашение России на ближайший саммит «семерки». Он расценил такую инициатив как своевременную и выгодную. Однако при это Проди выразил опасение, что президент России Владимир Путин может принять приглашение, выдвинув условие о снятии санкций.

Россия была исключена из «восьмерки» в 2014 году в связи с событиями на Украине и присоединением Крыма. В Москве заявили, что считают данный формат исчерпавшим себя и не видят смысла в возврате к нему. Приоритетным для себя российские власти назвали участие в «двадцатке».

Очередной саммит «семерки» должен состояться в Италии в мае. Трамп уже выразил готовность участвовать в нем.
  

Темы: Россия, Европа, США, Международные отношения, Европейский союз (ЕС), Владимир Путин
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Комментарии читателей
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05.02.2017, 21:19
SL

Еще один путинский срок и Россию там будут представлять в лаптях.
05.02.2017, 21:11
21;11

Вы смешны своими возвратами, отменами санкций. У вас что мозгов недостаток? Тогда смотрите ИТОГИ ВСЕХ ГОЛОСОВАНИЙ.
Они просты РОССИЮ ОСТАВИТЬ ЗА БОРТОМ. Всё .
05.02.2017, 20:56
Нахрен надо.

России нету с 1917г.
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