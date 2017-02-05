Бывший премьер Италии выступил за возврат России в G8

Бывший премьер-министр Италии и экс-глава Еврокомиссии Романо Проди заявил о необходимости возврата к формату «большой восьмерки» с участием России.

В статье, опубликованной изданием Il Mesaggero, он отметил, что Италия, председательствующая в «семерке» должна делать все возможное для этого. Причем, восстановление отношений с Москвой, по его словам, следует начать до того, как это сделает президент США Дональд Трамп.

Проди сделал акцент на том, что санкции в отношении России мало повлияли на урегулирование украинского конфликта, а также на вкладе Москвы в борьбу с терроризмом на как на Ближнем Востоке, так и в Европе.

Экс-премьер высказался за приглашение России на ближайший саммит «семерки». Он расценил такую инициатив как своевременную и выгодную. Однако при это Проди выразил опасение, что президент России Владимир Путин может принять приглашение, выдвинув условие о снятии санкций.

Россия была исключена из «восьмерки» в 2014 году в связи с событиями на Украине и присоединением Крыма. В Москве заявили, что считают данный формат исчерпавшим себя и не видят смысла в возврате к нему. Приоритетным для себя российские власти назвали участие в «двадцатке».

Очередной саммит «семерки» должен состояться в Италии в мае. Трамп уже выразил готовность участвовать в нем.

