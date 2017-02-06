В Южной Осетии определились с датой референдума о смене названия

Референдум о переименовании Южной Осетии в Аланию пройдет в один день с выборами главы республики – 9 апреля 2017 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу президента Леонида Тибилова.

Он заявил, что республика должна носить имя тех, кто ее создал. По словам Тибилова, народ Южной Осетии своей борьбой за свободу и независимость подтвердил право на имя Алания, которое разделяет с народом Северной Осетии.

Впервые о намерении переименовать республику Тибилов заявил в конце 2015 года. Его инициативу поддержали не только местные жители, но и проживающие за рубежом соотечественники.

