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В Южной Осетии определились с датой референдума о смене названия

21:30 6.02.2017
Леонид Тибилов. Фото с сайт wikipedia.org
Леонид Тибилов. Фото с сайт wikipedia.org
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Референдум о переименовании Южной Осетии в Аланию пройдет в один день с выборами главы республики – 9 апреля 2017 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу президента Леонида Тибилова.

Он заявил, что республика должна носить имя тех, кто ее создал. По словам Тибилова, народ Южной Осетии своей борьбой за свободу и независимость подтвердил право на имя Алания, которое разделяет с народом Северной Осетии.

Впервые о намерении переименовать республику Тибилов заявил в конце 2015 года. Его инициативу поддержали не только местные жители, но и проживающие за рубежом соотечественники.
 

Темы: Южная Осетия, Голосования и референдумы в мире, Общественно-политическая жизнь за рубежом
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
06.02.2017, 23:20
Гость: А. В.

Да!
Осетины по языку и отчасти физически потомки степных аланов. Однако в них значителен и автохтонный кавказский антропологический компонент.
Да и у южных осетин алано-сарматский расовый компонент слабее, чем у северных.
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P.S. Правильнее было бы -- Южная Осетия -- Алания.
06.02.2017, 22:01
Гость: Когда ждать референдума по переименованию

СНГ в Россiю ?
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