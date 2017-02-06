Пока не до Китая? Главным врагом Америки объявлен Иран

Трамп начал реализовывать предвыборную программу по всем направлениям, кроме главного - китайского

Новый хозяин Белого Дома Дональд Трамп приступил к реализации своих предвыборных обещаний. Так, уже состоялся телефонный разговор с Владимиром Путиным, который обе стороны расценили как надежду на улучшение двусторонних отношений. Кроме того, невзирая на все протесты в США и возможные негативные последствия, Трамп подтвердил решение построить стену на южной границе для защиты от потока нелегальных мигрантов из Мексики. Подписано и решение о выходе из Транс-Тихоокеанского партнёрства.

Однако до сих пор ничего не предпринимается в отношении Китая, хотя на этом направлении обещалось многое. Зато "под удар" попал Иран - государство названо "врагом и террористом" №1.

После вступления Трампа в должность президента США многие в Китае ожидают от него каких-либо шагов в отношении КНР, дружественных или враждебных. Много шуму наделали его заявления ещё во времена Барака Обамы по ситуации в Южно-Китайском море и по готовности пересмотреть принцип "Одного Китая". При этом реальных враждебных действий после того, как строитель-миллиардер получил полномочия, пока не последовало.

Китайский блогер-эксперт Чжань Хао считает, что это может объясняться следующими причинами.

Во-первых, ещё не достигнуто соглашение с Россией.

Политика администрации Трампа и правительства России тесно зависят друг от друга. И по многим стратегически важным вопросам они сейчас ещё только торгуются. Поэтому, скорее всего, до достижения соглашений с Россией на выгодных для себя условиях Трамп не станет открыто выступать против Китая. В данной ситуации очень важен ход Путина, и Трамп, как бизнесмен, не может этого не понимать.

Многие в Китае не доверяют Путину и считают, что он может отвернуться от партнёрства с Пекином ради улучшения отношений с Вашингтоном. Однако, по мнению Чжань Хао, такое вряд ли возможно, потому что в стратегическом отношении США - ненадёжный партнёр, и мудрость Путина не позволит ему действовать без прикрытия со стороны Китая.

Ведь в случае противостояния и с Пекином, и с Вашингтоном одновременно Китаю стоит сделать лишь небольшой шаг навстречу США, чтобы Россия оказалась в крайне затруднительном положении. Кроме того, за последние три года сделано так много для налаживания стратегического партнёрства, так что сценарий разрыва представляется совершенно невероятным.

Очевидно прослеживается желание Кремля и Белого Дома наладить отношения друг с другом. Каков бы ни был предмет торга для достижения этой цели, потепление в российско-американских делах объективно невыгодно Китаю. В любом случае Пекину стоит быть готовым к тому, что Трамп будет пытаться использовать Россию в антикитайских целях, поэтому необходимо отслеживать ситуацию и не давать допустить этого.

Во-вторых, ещё не ясен характер отношений с ЕС.

Конечно же, внешняя политика США не исчерпывается отношениями с Китаем или Россией. Новый президент стремится во всём исправить политику Обамы, будь то иранская ядерная проблема, борьба с терроризмом на Ближнем Востоке или взаимоотношения с ЕС, участие США в НАТО.

Для успешного противостояния с КНР Трампу нужны хорошие отношения не только с Россией, но и с Евросоюзом, но у нового президента США пока наблюдаются трудности во взаимодействии с руководством ключевых стран ЕС – Германии и Франции. В этой связи, Пекину стоит заняться развитием отношений с Брюсселем, чтобы окончательно привлечь его на свою сторону.

В-третьих, ещё не определены границы допустимого в отношении Китая.

КНР после избрания Трампа постоянно отвечала на его самые одиозные заявления. Достаточно вспомнить, например, испытания ракет-"убийц авианосцев" или рейд ударных сил китайского флота через Тайваньский пролив. Не говоря уже о том, что НОАК в последнее время продемонстрировала ряд успехов в наращивании сил стратегического ядерного сдерживания.

Поэтому, если Трамп действительно намерен предпринять в адрес Пекина что-то враждебное, ему нужно много времени на то, чтобы обдумать все возможные ответные меры, которые могут за этим последовать. До сих пор он не звонил первым руководству КНР и даже, например, не поздравил китайцев (необязательно официальный Пекин) с восточным Новым годом, что ранее делали все американские президенты с конца 1970-х гг. Вместо этого китайское посольство посетили только дочь и внучка Трампа. Внучка Трампа с полутора лет учит китайский язык, ролики с ней очень популярны в Сети и во многом обеспечили симпатии со стороны китайской диаспоры к миллиардеру во время предвыборной кампании.

Вместе с тем дочь и внучка Трампа, разумеется, не являются официальными должностными лицами. В итоге получился яркий пиар-ход, но это явно не тот уровень дипломатического взаимодействия, на который рассчитывают в Пекине.

Чжань Хао считает, что Трамп обязательно проявит своё негативное отношение к Китаю, вопрос только в том, произойдёт это раньше или позже. При этом Вашингтону, во-первых, необходимо разрушить российско-китайское стратегическое партнёрство и, в идеале, добиться нейтральной или антикитайской позиции в ЕС. Только после этого США могут предпринимать откровенно враждебные шаги в адрес Китая.

Однако потребуется определённое время. Вряд ли Вашингтон сможет склонить на свою сторону Москву и Брюссель за неделю-другую, однако, с другой стороны, предпринимать какие-то действия ему всё равно придётся. Поэтому срок принятия решений по Китаю, скорее всего, будет колебаться в районе от трёх месяцев до полугода.

При этом, независимо от того, что скажет Трамп, курс в отношении КНР будет враждебным и китайскому руководству уже сейчас стоит действовать в соответствии с поговоркой "приходит вода – насыпай дамбу" – готовить все необходимые ответные меры.

Самой опасной тенденцией, по мнению эксперта, считается возможность войны в Южно-Китайском море. Однако этот конфликт потенциально несёт угрозу и для мировой гегемонии США.

Трамп ещё до официального вступления в должность раскритиковал военное строительство на островах, которые Пекин считает своими. Тогда МИД КНР заявил, что в Пекине считают острова и прилегающую к ним территорию неотъемлемой частью Китая и готовы защищать их так же, как и остальную территорию страны. По мнению эксперта, тон заявления показывает, что Китай действительно готов к войне, если Пентагон попытается посягнуть на принадлежность архипелага Наньша.

Возможность американо-китайской войны многими обсуждалась и ранее. Действительно, конфликт между Пекином и Вашингтоном возник не вчера, а до открытого противостояния страны доходили после Второй мировой войны уже несколько раз, например в Корее и Вьетнаме. Сегодня сама глобальная конкуренция двух держав подталкивает их к противостоянию. Поэтому война в Южно-Китайском море не является чем-то совсем невозможным. Другое дело, сможет ли она закончиться победой США?

Здесь китайский эксперт отмечает ряд факторов.

В первую очередь, стоит задуматься о справедливости этой войны с точки зрения самой Америки. Дело в том, что такие кампании, как война в Персидском Заливе 1991 г., вторжение в Афганистан в 2001 г. и свержение режима Саддама Хусейна в Ираке в 2003 г. преподносились американскому обществу как справедливые и успешные, поэтому на первых порах (особенно война в Заливе) принесли Белому Дому немало дивидендов. В данном случае неясно, как справедливость войны в Южно-Китайском обществе правительство сможет объяснить американскому избирателю и сколько государств поддержат Пентагон.

Во-вторых, любая война (а особенно между крупными державами) – дело чрезвычайно затратное. А за острова в Южно-Китайском море весь китайский народ всеми силами будет сражаться до победы. Будет ли, учитывая первый пункт, столько решимости у США – большой вопрос.

В-третьих, у США, пока сохраняется определённое военно-техническое преимущество, однако в своих территориальных водах Китай уже располагает средствами сдерживания, поэтому захват островов Наньша будет чреват для Пентагона большими потерями, возможно даже уничтожение американских авианосцев китайскими ракетами.

Возможная война неизбежно обернётся и большими потерями для Китая, в том числе, остановит рост экономики, которая развивалась во многом благодаря трём десятилетиям мира. Однако и глобальное внимание Америки, несомненно, будет ослаблено, чем не замедлят воспользоваться другие игроки, например, те же Россия или Евросоюз.

Сегодня американский лидер выступил с заявлением, в котором назвал врага №1 для США, но им оказался не Китай, а Иран.

Руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин считает, что это во многом обусловлено внутриполитическими причинами. Он отметил: "Китай – это серьёзная страна, поэтому дразнить его он не будет. Более того, Трамп не станет предпринимать серьёзные шаги против Пекина сейчас, когда против него внутри страны фактически развязывается "цветная революция". На этом фоне логично, что он объявил главной угрозой не Китай, а Иран. У Тегерана в США заступников нет. Кроме того, новый американский президент близок к Израилю, причём не к абы какому Израилю, а к сионистам, израильским патриотам. От этого ненависть к Ирану, не всегда рациональная, вполне органична и у Трампа".