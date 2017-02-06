МИД назвал спекуляцией статью WSJ о планах Трампа поссорить Россию и Иран

Публикация The Wall Street Journal (WSJ) о планах команды американского президента «вбить клин» между Россией и Ираном является спекуляцией. Об этом заявил замглавы МИДа Сергей Рябков.

Ранее газета сообщила, что администрация Дональда Трампа рассматривает варианты, как «вбить клин» между двумя странами, тем самым нарушив дипломатическое и военное сотрудничество России и Ирана.

«WSJ и многие другие не занимаются ничем, кроме как выискиванием поводов для голословных спекуляций, безосновательных спекуляций и попыток отравить атмосферу в отношениях. Соответственно, у нас и отношение такое к этому изданию», — заявил Рябков (цитата по «РИА Новости»).

Высокопоставленный представитель администрации и источники издания в европейских и арабских странах поясняли, что с помощью разногласий США хотят положить конец конфликту в Сирии и активизировать борьбу с «Исламским государством» (организация признана террористической и запрещена в России). Собеседник в администрации заявил, что в Вашингтоне «нет иллюзий» касательно России, однако Москва для США не является воплощением «экзистенциальной угрозы», которую представлял СССР для страны во время холодной войны.

Источник издания из Европы, который проводил переговоры в Совете национальной безопасности Белого дома, сказал, что сейчас «между Россией и Ираном существуют разногласия. Неясно, что [президент России Владимир] Путин потребует в обмен на ослабление союза этих стран».​

Дональд Трамп ранее называл Иран «террористическим государством номер один», которое «не уважает США». Он также назвал сделку США по иранской ядерной программе «самой ужасной сделкой, которую он только видел».​ В Москве с этим не согласились. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что у России с Ираном «партнерские добрые отношения», которыми власти страны дорожат.