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МИД назвал спекуляцией статью WSJ о планах Трампа поссорить Россию и Иран

13:17 6.02.2017
Здание МИД РФ © KM.RU, Филипп Киреев
Здание МИД РФ © KM.RU, Филипп Киреев
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Публикация The Wall Street Journal (WSJ) о планах команды американского президента «вбить клин» между Россией и Ираном является спекуляцией. Об этом заявил замглавы МИДа Сергей Рябков.

Ранее газета сообщила, что администрация Дональда Трампа рассматривает варианты, как «вбить клин» между двумя странами, тем самым нарушив дипломатическое и военное сотрудничество России и Ирана.

«WSJ и многие другие не занимаются ничем, кроме как выискиванием поводов для голословных спекуляций, безосновательных спекуляций и попыток отравить атмосферу в отношениях. Соответственно, у нас и отношение такое к этому изданию», — заявил Рябков (цитата по «РИА Новости»).

Высокопоставленный представитель администрации и источники издания в европейских и арабских странах поясняли, что с помощью разногласий США хотят положить конец конфликту в Сирии и активизировать борьбу с «Исламским государством» (организация признана террористической и запрещена в России). Собеседник в администрации заявил, что в Вашингтоне «нет иллюзий» касательно России, однако Москва для США не является воплощением «экзистенциальной угрозы», которую представлял СССР для страны во время холодной войны.

Источник издания из Европы, который проводил переговоры в Совете национальной безопасности Белого дома, сказал, что сейчас «между Россией и Ираном существуют разногласия. Неясно, что [президент России Владимир] Путин потребует в обмен на ослабление союза этих стран».​

Дональд Трамп ранее называл Иран «террористическим государством номер один», которое «не уважает США». Он также назвал сделку США по иранской ядерной программе «самой ужасной сделкой, которую он только видел».​ В Москве с этим не согласились. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что у России с Ираном «партнерские добрые отношения», которыми власти страны дорожат.

Темы: Россия, Иран, США
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Комментарии читателей
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06.02.2017, 16:54
Европеец

Эх ошибся я чуток страной.
Писал я, что Трамп поссорит Россию с Китаем а потом кинет и Россию. А тут вместо Китая Иран.
По моему это будет и Китай и Иран.
06.02.2017, 16:11
Неравнодушный

И это, если бы было действительно так, значительно лучше, чем "дружить" (читай покрывать преступления) с нацистом Порошенко или с террористами из Алькаиды, называя это гнусное отребье оппозицией. США не имеет друзей вообще. В подручных штатов только нацистские холопы, лизоблюды и продажные шкуры. Я бы не желал, чтобы Россия была в этом сомнительном для цивилизованной страны списке пособников убийц и головорезов. Ни Иран, ни КНДР, не Венесуэла не развязывали войн во имя общечеловеческих ценностей, не убивали людей в других странах гуманитарными бомбардировками. Это нормальные, независимые от западной орды страны.
06.02.2017, 14:00
список №1

Если собрать по миру "друзей России", то получишь перечень самых одиозных авторитарных или клерикальных режимов. Возможно, за исключением Казахстана. Исламский Иран , КНДР , Венесуэла (сегодня Россия из-за всех сил дистанцируется от Мадуро), фиделевская Куба (сегодня разворачивающаяся в сторону запада), Киргизия с Таджикистаном. Все, больше нет, кроме "друга" Лукашенко.
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