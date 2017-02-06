МИД назвал спекуляцией статью WSJ о планах Трампа поссорить Россию и Иран
Публикация The Wall Street Journal (WSJ) о планах команды американского президента «вбить клин» между Россией и Ираном является спекуляцией. Об этом заявил замглавы МИДа Сергей Рябков.
Ранее газета сообщила, что администрация Дональда Трампа рассматривает варианты, как «вбить клин» между двумя странами, тем самым нарушив дипломатическое и военное сотрудничество России и Ирана.
«WSJ и многие другие не занимаются ничем, кроме как выискиванием поводов для голословных спекуляций, безосновательных спекуляций и попыток отравить атмосферу в отношениях. Соответственно, у нас и отношение такое к этому изданию», — заявил Рябков (цитата по «РИА Новости»).
Высокопоставленный представитель администрации и источники издания в европейских и арабских странах поясняли, что с помощью разногласий США хотят положить конец конфликту в Сирии и активизировать борьбу с «Исламским государством» (организация признана террористической и запрещена в России). Собеседник в администрации заявил, что в Вашингтоне «нет иллюзий» касательно России, однако Москва для США не является воплощением «экзистенциальной угрозы», которую представлял СССР для страны во время холодной войны.
Источник издания из Европы, который проводил переговоры в Совете национальной безопасности Белого дома, сказал, что сейчас «между Россией и Ираном существуют разногласия. Неясно, что [президент России Владимир] Путин потребует в обмен на ослабление союза этих стран».
Дональд Трамп ранее называл Иран «террористическим государством номер один», которое «не уважает США». Он также назвал сделку США по иранской ядерной программе «самой ужасной сделкой, которую он только видел». В Москве с этим не согласились. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что у России с Ираном «партнерские добрые отношения», которыми власти страны дорожат.