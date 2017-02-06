Беглый разведчик Резун переквалифицировался в пророка

Навсегда вошедший в историю не только как предатель, но и как писатель-фантаст, В. Резун на старости лет обнаружил в себе пророческий дар

Каких только пророков мы не видели за последние десятилетия. Кто-то из них был воистину масштабной личностью, как, например, неполживый пророк из Вермонта, а кто- то больше напоминал Петрушку из провинциального шапито. Веселящего публику своими ужимками и прибаутками.

Резун как раз из таких. Как не превозносят его сейчас в самой европейской стране, но не тот у него масштаб. Не масштаб даже, а так – масштабик. Резуну не то что Нобелевскую премию за горы макулатуры не выдали, но даже жалким фондиком обделили. Наглядно показав, что предательство имеет свою тарифную сетку и не означает одинаковый для всех иуд уровень оплаты.

Однако Резун не унывает. Как писатель-фантаст он стал малоинтересен ещё лет десять-пятнадцать назад, поэтому горе-шпион решил сменить тактику и теперь щедро раздает гениальные пророчества. Попутно дополняя их разного рода «экспертными» оценками.

При этом самому ему кажется, что он произносит какие-то запредельно умные вещи, граничащие с откровениями высшего порядка, но на самом деле он в очередной раз демонстрирует вопиющую безграмотность, а подчас и откровенную убогость. Словом, все те свои «фирменные» качества, которые ярко проявились в его растиражированной в девяностые годы макулатуре.

Резун всегда любил с умным и уверенным видом рассуждать про автострадные танки, про миллион советских десантников и про мелкосерийный чудо-самолет Пе-8, который в одиночку мог решить исход войны.

Но эта тема давно всем надоела и теперь, с апломбом непревзойденного «эксперта», он рассуждает о мелиорации, о разработке Украиной ядерного оружия и о том, как надо решать проблему мятежного Донбасса.

Но и этого ему мало и он, как заправский астролог, начинает делиться не иначе как ниспосланными свыше откровениями, которые, дескать, определят судьбы стран и народов.

Дабы не быть голословными, приведем одно из его гениальных предсказаний: «Путин уйдет в отставку 23 июля 2015 года». Оценили всю глубину этого пророчества? А теперь смотрим на календарь, на Путина в телевизоре и делаем вполне определенные выводы.

Кстати, если вы думаете, что это несбывшееся пророчество смутило «пророка» Резуна, то вы сильно ошибаетесь. В интервью изданию «Гордон» он заявил следующее: «Я от своих слов не отказываюсь. Более того, режим Путина уже рухнул». Опять включаем телевизор, видим там Путина и… опять делаем выводы. К этому ещё стоит добавить, что интервью изданию «Гордон» беглый шпион дал в октябре 2015 года. Так что если кто не заметил, то мы уже два с половиной года живем без Путина.

Но не одними только пророчествами силен друг английской разведки. В том же интервью Резун со знанием дела рассказал, как найти выход из затянувшейся войны на Юго-Востоке Украины. Рецепт его гениален, как и он сам: «Только стена! Никого в "ДНР" и "ЛНР" вы не перевоспитаете. Есть вещи, заложенные генетически. Если люди так легко пошли на так называемый референдум о так называемой независимости Донецкой и Луганской областей, значит, стену надо возводить уже сегодня и отделиться от этой чертовой раковой опухоли».

Сразу видно настоящего цеевропейца. Потому как любят эти товарищи порассуждать о генетике, салом их не корми. Как мы знаем, у самого Резуна с генетикой полный порядок. Настолько полный, что даже родня от него открестилась, до сих пор не в силах понять, откуда же взялся в семье честного и уважаемого фронтовика такой отщепенец?

Генетически и расово правильный цеевропец Резун вообще любит употреблять хлесткие словечки и выражения. Писатель, как никак. Например, объясняя политику Путина, он, как и положено гению и пророку, сам же и размышляет за российского президента, приходя к выводу, что: «Сдав Донбасс он (Путин) разочарует многомиллионное быдло».

Как несложно догадаться, изящным словом «быдло» он называет русских. Резун очень быстро позабыл, как это многомиллионное «быдло» его кормило, поило, одевало и обувало в бытность его советским офицером, да и учебу – школу и военное училище – «быдло» тоже оплачивало. Как и его сытую жизнь в Женеве, откуда он «сквозанул» потом к своим английским хозяевам.

Впрочем, а каких ещё слов от предателя можно ожидать? Спасибо, что хоть на мат не перешел.

Но настоящим аналогом «Камеди-Клаб» стало интервью шпиона-литератора украинскому изданию «Апостроф». Вот тут «пророк» разошелся не на шутку, блеснув всеми гранями своего феноменального таланта.

Начал он в возвышенно-майданном стиле: «Украина — это великая страна. Ее можно сделать самой мощной страной Европы, по крайней мере, столь же мощной, как Великобритания, Франция и Германия. Все зависит от украинского народа. На чужого дядю нам рассчитывать ни в коем случае нельзя. Нами помыкают, нам ставят какие-то условия — мы вас примем, мы вас не примем… Да забить на все это! Сказать: «Ребята, мы поднимемся сами». Давайте опять вспомним Западную Германию после войны. Разрушенная, униженная, разграбленная страна. Миллионы погибших мужиков, миллионы калек. Товарищ Сталин еще миллионы мужиков в плену продержал. И на ее территории находились оккупационные войска — США, Британии и Франции. Но эта страна безо всякого Евросоюза сама встала на ноги и стала европейской сверхдержавой».

Не правда ли – восхитительно?! Это не интервью, а просто какая-то песнь свидомого соловья в жаркий полдень над Днепром. Но, отсмеявшись и утерев слезы, хочется поинтересоваться у выдающегося историка – а он что-нибудь слышал про американского госсекретаря Д. Маршалла и про его план восстановления Западной Европы? Благодаря которому ФРГ получила от США помощь в размере 1,3 млрд долларов. По курсу 1948 года это весьма немаленькая сумма.

Кроме того, говоря о том, что Германия, якобы, обезлюдела, так как Сталин держал миллионы немецких мужиков в плену, он что-нибудь слышал о 12 миллионах немцев, перебравшихся в Западную Германию из Восточной, а также из Польши и Чехословакии?

Писатель в жанре альтернативной истории вообще в курсе, что в послевоенной Германии с рабочими руками как раз проблем не было, чего не скажешь о самой работе. Сотни заводов и фабрик были уничтожены и немцы рады были бы работать, да негде. Так что не в Сталине тут дело.

Резун приводит в пример Германию, которая, как и Италия с Японией ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО благодаря американской помощи смогли оправиться от послевоенной разрухи и стать экономически развитыми странами.

Но при этом он в упор не видит СССР, которому абсолютно никто не помогал, но уже через 16 лет после войны в космос полетел Гагарин, а в шестидесятые Советский Союз стал сверхдержавой. Однако сверхдержавой беглый шпион-литератор называет Западную Германию.

Объясняется это тем, что расово и генетически правильный Резун, как и многие другие цеевропейцы, привык всё измерять своим брюхом. Если туда можно набить побольше пива и сосисок, да ещё и недорого, то этим и определяется величие страны. Не атомными электростанциями и кораблями, космическими ракетами и орбитальными станциями, сильной армией и флотом, а набитым брюхом.

Будучи «экспертом» практически во всех областях, Резун должен знать, что «сверхдержава» ФРГ за всю свою историю самостоятельно не разработала и не запустила в серию ни одного пассажирского самолета, впрочем, как и военного. Из вертолетов осилила один-единственный маленький Во-105, судостроение в ФРГ не поднялось даже до уровня кайзеровской Германии, а про освоение космоса вообще можно не вспоминать. Зато в Германии больше тысячи сортов пива и сосисок, и по этому показателю ФРГ действительно может претендовать за звание пиво-сосисочной сверхдержавы.

Резун, как обычно, слышит звон, да не знает где он. Особенно рассуждая о том, какой великой страной могла бы стать Украина. А почему стать? Ведь когда Украина в 1991 получила независимость, ей не надо было становиться великой страной «уровня ФРГ или Франции». Потому что она уже была с ними сопоставима по своему потенциалу. Во всяком случае, в Европе только две страны могли строить на тот период атомные авианосцы – Украина и Франция. Эти две страны, плюс Россия, единственными в Европе могли строить космические ракеты.

Но признать такое Резун никогда не сможет. Во всяком случае – вслух. Иначе английские друзья таких признаний не поймут и отодвинут от кормушки. А без пропитания ему, как известно, оставаться никак нельзя.

Но вернемся к его следующим «экспертным» заключениям-пророчествам. В этот раз экс-капитан ГРУ напророчил казнь египетскую Крыму. Опираясь, конечно же, на свои выдающиеся познания в мелиорации.

«Многие этого еще не поняли, но Крым обречен. И вот почему. В течение нескольких десятилетий Крым по каналу питался водой из Днепра. Она использовалась для ирригации, просачивалась в почву и образовывала под землей линзы с пресной водой. А когда перестала поступать вода из Днепра, идиоты, которые сейчас руководят Крымом, начали эти линзы откачивать через артезианские скважины. Как только они эту воду откачают, в Крыму опять возникнут солончаки. Это будет экологическая катастрофа! Все виноградники, все пашни погибнут. И произойдет это уже через несколько лет. Солончаки возрождаются очень быстро».

Вы слышите, обреченные жители Крыма, предостерегающий глас пророка Резуна? Все виноградники, все пашни погибнут. Скорее начинайте царапаться в запертые двери ридной неньки и на коленях умоляйте пустить обратно. Солончаки не сегодня – завтра станут жуткой реальностью, ибо так возвестил великий мелиоратор-пророк Резун.

Жалко, что его пророчеств не могут слышать виноделы Боспорского царства, княжества Феодоро и светлейший князь Потемкин-Таврический. Иначе они умерли бы ещё раз – от хохота. Возможно, автор «Ледокола» не в курсе, но в третьем веке до нашей эры вода из Днепра в Крым не поступала. Древние протоукры тогда почему-то не догадались прорыть канал, так что это пришлось делать Хрущеву. Однако, несмотря на отсутствие днепровской воды, виноградники в Крыму были уже тогда. Впрочем, как и проблемы с водой – не стоит отрицать очевидное.

Но дело в том, что в отличие от третьего века до н.э. в современном мире обеспечить подачу жидкостей, будь то нефть или вода, можно без особых проблем на тысячи километров. Это в княжестве Феодоро надо было строить дорогостоящие акведуки, а сейчас достаточно относительно недорогого трубопровода.

Вот характерный пример – с материковой части Турции вода по трубопроводу подается на северную часть острова Кипр. Это примерно около 90 километров, причем большая часть трубопровода проходит по дну Средиземного моря.

В случае первых признаков экологической катастрофы в Крыму, в которую так хочется верить пророку Резуну, вода будет подана в Крым в короткие сроки с территории Краснодарского края. И сделать это будет в десятки раз проще, чем проложить трубопровод из Турции на Кипр. Достаточно посмотреть на ширину Керченского пролива и близость реки Кубань. И как бы не хотелось Резуну, но подача воды в Крым уж точно не будет проблемой из категории неразрешимых.

Послушаешь таких «экспертов» и просто диву даешься – а как же до сих пор не загнулся от тотальной засухи Израиль и тот же Южный Кипр, где рек, в отличие от Крыма, нет вообще, но вода почему-то есть всегда?

Но Резуну неинтересно говорить про Израиль и Кипр. Ему гораздо интереснее услаждать слух свидомых братьев по разуму своими слабоумными пророчествами о Путине и крымских солончаках.

Напоследок он вообще договорился до того, что Украине пора тайно начинать разрабатывать атомную бомбу, а разработав, спросить у москалей – ну что, красивый у вас город Москва?

В общем, что книги горе-шпиона, что его пророчества, что «экспертные» оценки вызывают один вопрос – неужели в семидесятые годы в ГРУ было все настолько плохо, раз туда брали таких, как Резун? И неужели ещё тогда никто не разглядел, что упоротый бред становится для будущего графомана-пророка нормой жизни?