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Тимошенко призвала ввести военное положение в Донбассе

17:19 6.02.2017
Фото с сайта wikipedia.org
Фото с сайта wikipedia.org
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Лидер украинской оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко призвала ввести военное положение в Донбассе, передает РИА Новости.

"Нам необходимо точно принять закон об оккупированных территориях, необходимо ввести военное положение в Донецкой и Луганской областях. Нужно прекратить это хамство с торговлей с оккупированными территориями", — сказала Тимошенко в ходе заседания согласительного совета парламентских фракций.
При этом она утверждает, что властям необходимо придерживаться позиции, что это "война России против Украины".

Возможность введения военного положения в Донбассе не исключила и замглавы крупнейшей в Раде фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Луценко.

При этом замглавы администрации президента Украины Константин Елисеев ранее заявил, что введение военного положения в связи эскалацией ситуации в Донбассе пока не обсуждается.

Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис

Темы: Ситуация на Украине, Юлия Тимошенко
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Комментарии читателей
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06.02.2017, 20:56
Гость: Килрой

Выборы президента проиграет, а вот выборы в Раду выиграет. В смысле, станет главой новой коалиции и премьером. Ей это и надо...
06.02.2017, 20:54
Гость: Килрой

Пока в Украине президента выборы в 2 тура, Тима их выиграть не может. Она выигрывает только в общем рейтинге, но в любой возможной паре 2го тура (Порох, Яцик, Гриценко, даже Янек), она проигрывает. У нее огромный и очень стойкий антирейтинг. Поэтому она всегда охотится только за пост премьера. Ей нужны выборы в Раду и коалиция там....
06.02.2017, 20:48
Гость: Килрой

Юля вчера вернулась из США, где, как теперь выяснилось, имела разговор с Трампом. Видимо, это какие-то следствия разговора...
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