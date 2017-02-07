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Лукашенко призвал Россию «склеивать» отношения

19:45 7.02.2017
Александр Лукашенко. Фото с сайта gr-sozidatel.ru
Александр Лукашенко. Фото с сайта gr-sozidatel.ru
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал российские власти находить «узкие места» в отношениях двух стран и «склеивать» их, а не принимать решения, направленные на их усложнение.

По его мнению, действия России носят обратный характер. В частности, Лукашенко остался недоволен запретом на поставки в РФ белорусской говядины. Об этом он заявил на встрече с главой Костромской области Сергеем Ситниковым.

«Зачем мы создавали единое экономическое пространство не только в нашем Союзном государстве, но и в ЕврАзЭС? В прошлом году мы грохнулись процентов на 40 в ЕврАзЭС и в этом году — на 20. Всего — на 60% за два года. Вот создали интеграцию… Меня это волнует, я об этом говорю, но это вызывает какое-то непонимание, отторжение в Москве и в Минске у некоторых», - цитирует белорусского лидера РИА Новости.

Лукашенко добавил, что на продажах своей продукции в РФ Белоруссия зарабатывает средства на оплату поставок российского газа и нефти.

На прошлой неделе Лукашенко обвинил Россию в осложнении двусторонних отношений, заявив о нарушении Москвой договора в экономической сфере. Российская сторона назвала обвинение некорректным и призвала решать спор путем спокойных деловых переговоров. Кроме того, был сделан акцент на недополучении от Белоруссии более 22 миллиардов долларов за поставленную нефть.
 

Темы: Россия, Белоруссия, Отношения России с республиками бывшего СССР, Экономическое сотрудничество России и бывших республик СССР, Александр Лукашенко
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Комментарии читателей
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08.02.2017, 06:55
Евгений из России

А что не так с Крымом? После Гагарина лучший символ решимости и возможностей России
08.02.2017, 05:21
Трезвый

Пришло время для установления настоящего союза Белоруссии и России и это поняли в Кремле,но не понял Лукашенко.У РФ нет больше и ресурсов и желания поддерживать власть Лукашенко и поэтому на первое место вышла проблема нормализации экономических и затем и политических отношений между нами.Лукашенко должен понять (и уже наверно понял) что халявы для поддержания экономики БР и его режима больше не будет и скоро все пойдет против его желания.Его нервные и часто истерические высказывания говорят о том что он сидел только на российском стуле и никакого европейского стула у него не было.Просто в Гейропе хотят уничтожить независимость России путем уничтожения всех бывших республик как это случилось с прибалтийскими республиками (вымирающие на глазах),с Молдовой,Грузией и Украиной где экономика уничтожена наполовину и нет суверенитета,то есть по факту стали неоколонией Запада.
Сейчас этот сценарий начал работать и в Белоруссии,а Лукашенко стал ее проводником.
08.02.2017, 00:34
Зоя

Батька прав, как всегда.
РФ показывает свое превосходство, основанное на обладании богатейшими на планете недрами. Это глупо и недальновидно.
Эта игра мускулами России может дорого стоить. Сами себя загонят в угол, как загнали себя в угол с Крымом и не знают, что теперь делать?
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