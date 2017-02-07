Лукашенко призвал Россию «склеивать» отношения

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал российские власти находить «узкие места» в отношениях двух стран и «склеивать» их, а не принимать решения, направленные на их усложнение.

По его мнению, действия России носят обратный характер. В частности, Лукашенко остался недоволен запретом на поставки в РФ белорусской говядины. Об этом он заявил на встрече с главой Костромской области Сергеем Ситниковым.

«Зачем мы создавали единое экономическое пространство не только в нашем Союзном государстве, но и в ЕврАзЭС? В прошлом году мы грохнулись процентов на 40 в ЕврАзЭС и в этом году — на 20. Всего — на 60% за два года. Вот создали интеграцию… Меня это волнует, я об этом говорю, но это вызывает какое-то непонимание, отторжение в Москве и в Минске у некоторых», - цитирует белорусского лидера РИА Новости.

Лукашенко добавил, что на продажах своей продукции в РФ Белоруссия зарабатывает средства на оплату поставок российского газа и нефти.

На прошлой неделе Лукашенко обвинил Россию в осложнении двусторонних отношений, заявив о нарушении Москвой договора в экономической сфере. Российская сторона назвала обвинение некорректным и призвала решать спор путем спокойных деловых переговоров. Кроме того, был сделан акцент на недополучении от Белоруссии более 22 миллиардов долларов за поставленную нефть.

