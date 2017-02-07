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В Японии создан Совет по совместной с Россией деятельности на Курилах

08:11 7.02.2017
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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Создание в Японии Совета по вопросам совместной экономической деятельности на южной части Курильских островов призвано подготовить почву для скорейшего визита в Россию премьер-министра Синдзо Абэ. Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции в Токио глава японского МИД Фумио Кисида, передает ТАСС.

"Мы намерены без промедления силами всего правительства добиться конкретных успехов в организации совместной экономической деятельности на островах, - сказал министр. - Свою работу мы будем строить, исходя из стремления премьер-министра Абэ как можно скорее нанести визит в Россию".

Глава МИД Японии Фумио Кисида объявил о создании Совета по вопросам совместной с Россией экономической деятельности на южной части Курильских островов. Он сообщил, что лично возглавит эту структуру. В Совет на правах заместителя войдет также министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко, который официально отвечает в правительстве за вопросы экономического сотрудничества с Россией, а также представители заинтересованных ведомств. Как сообщили ТАСС осведомленные источники, среди них, в частности, будут высокопоставленные чиновники из ведомств, ведающих финансами, сельским хозяйством, транспортом и земельными проблемами, вопросами медицины.


Совет, по данным источников, призван рассмотреть конкретные проекты кооперации в зоне южных Курил, включая рыболовство, разведение морепродуктов, туризм, охрану окружающей среды, здравоохранение . При этом, как ранее неоднократно подчеркивалось, такое сотрудничество не должно ставить под сомнение принципиальные позиции России и Японии в отношении принадлежности этих островов.

 

Темы: Отношения России и Японии, Проблема Курильских островов в отношениях России и Японии
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Комментарии читателей
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07.02.2017, 13:23
Гость: О?

Вот КАК путин СДАЕТ РОССИЮ И РУССКИЙ МИР! По частям! То ли ещё будеет!
07.02.2017, 13:13
Гость: Насруодин

Уши им от мёртвого осла, а не Курилы
07.02.2017, 12:51
Гость: Контрразведчик

Японьские милитаристы плохие люди, косоглазые с ними нельзя иметь отношения по Курильским о-вам.
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