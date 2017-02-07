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Маргвелашвили прокомментировал отношения Грузии с Россией

11:18 7.02.2017
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Отношения Грузии с Россией находятся в режиме "стратегического терпения", заявил глава грузинского государства Георгий Маргвелашвили, сообщает РИА Новости.

"Отношения с Россией в том же режиме, в каком были ранее, то есть в режиме стратегического терпения, у которой есть свои сложные стороны. Я имею ввиду те соглашения, которые были оформлены с Абхазией и Цхинвальским регионом по стратегическому сотрудничеству и они очень проблемны. Мы говорим об этом на всех международных аренах", — заявил Маргвелашвили в интервью телекомпании "Иберия".

В августе 2008 года Грузия разорвала дипотношения с РФ в ответ на признание Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии. Однако представители нового правительства Грузии, которые пришли к власти по итогам выборов в октябре 2012 года, назвали одним из главных приоритетов внешней политики нормализацию отношений с РФ.

Темы: Грузия, Отношения России с республиками бывшего СССР
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Комментарии читателей
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07.02.2017, 18:40
Неравнодушный

Грузия наш сосед. А с соседями лучше иметь добрые отношения. Другое дело, что не вина России в ухудшении этих отношений. И не простые люди виноваты в разрыве этих отношений. Виновники известны и определены комиссией ООН. Это прежнее руководство Грузии и лично Саакашвили. Россия прямо заинтересована в улучшении связей с Грузией, но не Россия должна быть инициатором их восстановления.
07.02.2017, 18:13
Волобуев, вот вам меч...

Почему же они были такими кровожадными 08.08.08
07.02.2017, 17:23
Факт

Повторяю вам, в Абхазии повсеместно творится произвол и беззаконие.Местные бандиты бесцеремонно и безнаказанно грабят русских туристов. Абхазская милиция преступно бездействует или всячески покрывает своих земляков-преступников. Мои хорошие знакомые отдыхая в Пицунде попали в очень неприятную историю.
В Грузии ситуация совершенно иная, русский турист чувствует себя - желанным гостем.
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