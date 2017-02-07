Маргвелашвили прокомментировал отношения Грузии с Россией

Отношения Грузии с Россией находятся в режиме "стратегического терпения", заявил глава грузинского государства Георгий Маргвелашвили, сообщает РИА Новости.

"Отношения с Россией в том же режиме, в каком были ранее, то есть в режиме стратегического терпения, у которой есть свои сложные стороны. Я имею ввиду те соглашения, которые были оформлены с Абхазией и Цхинвальским регионом по стратегическому сотрудничеству и они очень проблемны. Мы говорим об этом на всех международных аренах", — заявил Маргвелашвили в интервью телекомпании "Иберия".

В августе 2008 года Грузия разорвала дипотношения с РФ в ответ на признание Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии. Однако представители нового правительства Грузии, которые пришли к власти по итогам выборов в октябре 2012 года, назвали одним из главных приоритетов внешней политики нормализацию отношений с РФ.