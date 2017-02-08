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МИД РФ допустил отмену визового режима с Грузией

21:48 8.02.2017
Фото с сайта profi-forex.org
Фото с сайта profi-forex.org
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В Москве настроены на дальнейшее облегчение визового режима с Грузией и не исключают его полной отмены, сообщает в среду Интерфакс со ссылкой на МИД России.

В сообщении, размещенном на сайте МИД по итогам состоявшихся накануне в Праге консультаций замминистра иностранных дел РФ, статс-секретаря Григория Карасина со спецпредставителем премьер-министра Грузии отмечается, что "Карасин подтвердил настрой на дальнейшее облегчение визового режима, не исключая в перспективе и его отмены".

"Это, в том числе, зависит от готовности грузинских властей к ответственной работе на данном направлении", - заявили в министерстве. В сообщении отмечается, что "стороны с удовлетворением констатировали растущую интенсивность гуманитарных обменов и контактов между людьми". "Благодаря визовой либерализации для граждан Грузии, осуществленной российской стороной в конце 2015 г., количество виз, выдаваемых Секцией интересов России в Тбилиси, удвоилось и достигло 40 тыс. штук", - заявили в МИД.

В министерстве подчеркнули, что "стороны подтвердили намерение продолжать взаимовыгодный курс на поэтапное оздоровление двусторонних отношений". На встрече также была затронута тема российско-грузинского Соглашения о таможенном администрировании и мониторинге торговли товарами от 9 ноября 2011 года. "Сторонам не следует затягивать начало практической реализации этого крайне нужного для региональной торговли документа. Российская сторона готова к его практической реализации", - отмечается в сообщении.

Темы: Грузия, Безвизовый режим
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Комментарии читателей
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08.02.2017, 23:28
Гость: чинделе

Шо, опять? Тут даже социальная ответственность не понижена,- тут её вообще нет. Зачем это им- ясно. Зачем это нам?
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