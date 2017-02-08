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В Европу с начала года по Средиземному морю прибыли 11 тысяч мигрантов

07:42 8.02.2017
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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Более 11 тысяч мигрантов и беженцев прибыли в Европу с начала 2017 года по Средиземному морю, передает РИА Новости со ссылкой на  Международную организацию миграции (МОМ).

Ранее МОМ сообщала, что в 2016 году более 5 тысяч мигрантов погибли, пытаясь пересечь Средиземное море и попасть в Европу, около 363 тысяч достигли европейских стран.

В пресс-релизе МОМ говорится, что по состоянию на 5 февраля, 11 010 мигрантов и беженцев прибыли в Европу, среди них около 85% — в Италию, остальные — в Грецию. В прошлом году за такой же период времени в Европу прибыли 74 808 тысяч человек.

Организация зафиксировала 255 случаев смертей мигрантов в пути. Сообщается, что погибшие следовали разными маршрутами.

Темы: Европа, Проблемы мигрантов в мире, Европейский союз (ЕС)
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Комментарии читателей
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08.02.2017, 13:49
Гость: Сергей_К

То не была ВОЛНА.
То был РУЧЕЕК "исхода на историческую родину".
.
Но, как и многие, схитрил, не доехал до "обетованной".
"Застрял" в Германии.
08.02.2017, 13:35
Гость: Сергей_К

А теперь гляньте БЛИЖЕ и ПОЙМЕТЕ,
ЗАЧЕМ нужна ДЕПОПУЛЯЦИЯ Окрайны..
.
Вперед в Еуропу, панове!
Ваше жилье нужно ДРУГИМ.
А у вас его изымут за долги!
.
2 февраля 2017
.
«Эпохальным событием начала 2017 года,
о котором мировые СМИ даже и вскользь не упомянули, стала
.
ВЫСАДКА в порту Одессы
первой группы переселенцев из Израиля,
которую возглавил Игорь Беркут.
.
Группа из 183 евреев-первопроходцев прибыла на Украину из Хайфы,
чтобы на благодатной земле Южной Украины заложить первый камень
в фундамент Небесного Иерусалима»
.
Начата подготовка инфраструктуры
для приема первых СТА ТЫСЯЧ израильтян.
(Напомним - им ВИЗЫ НЕ НУЖНЫ).
.
Приезд и РАССЕЛЕНИЕ на территории Нового Иерусалима:
Одесской, Днепропетровской, Запорожской,
Херсонской и Николаевской областей,
ожидается до середины 2018 года.
.
Всего до конца 2022 года намечается прибытие
на Новую Родину 6 миллионов евреев из Израиля
и более 12 миллионов из России, США и стран Евросоюза.
08.02.2017, 12:15
Гость: Бтр

А с какой волной миграции туда местный европеец прибыл?
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