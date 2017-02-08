В Европу с начала года по Средиземному морю прибыли 11 тысяч мигрантов

Более 11 тысяч мигрантов и беженцев прибыли в Европу с начала 2017 года по Средиземному морю, передает РИА Новости со ссылкой на Международную организацию миграции (МОМ).

Ранее МОМ сообщала, что в 2016 году более 5 тысяч мигрантов погибли, пытаясь пересечь Средиземное море и попасть в Европу, около 363 тысяч достигли европейских стран.

В пресс-релизе МОМ говорится, что по состоянию на 5 февраля, 11 010 мигрантов и беженцев прибыли в Европу, среди них около 85% — в Италию, остальные — в Грецию. В прошлом году за такой же период времени в Европу прибыли 74 808 тысяч человек.

Организация зафиксировала 255 случаев смертей мигрантов в пути. Сообщается, что погибшие следовали разными маршрутами.