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В смерти Гиви винят неэффективную работу службы безопасности ДНР

15:21 8.02.2017
Михаил Толстых (Гиви). Фото с сайта nakanune.ru
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Сегодня в Донецкой республике был убит один из самых известных лидеров ополчения Михаил Толстых (позывной Гиви). Он был убит в собственном кабинете в штабе ополченцев представителями украинской диверсионно-разведывательной группы из реактивного огнемета «Шмель». Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики официально признали эту атаку терактом.

Подробнее об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал президент ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.

«Не поймешь, кто они, эта диверсионная группа. Перешли ли они границу или они завербованы теми же украинцами на территории этой же республики? Вот в чем проблема. Если кто-то думает, что сейчас в ДНР и ЛНР разведка на том же уровне, что и во времена Советского Союза, это смешно», — сообщил глава организации.

Он отметил, что в ДНР плохо функционируют службы безопасности.

«На сегодняшний день, если гибнут люди, нужно принимать меры, организовать физическую защиту. Иначе невозможно определить график и проследить его движение. В Донецке непорядок со службой безопасности», — добавил Гончаров.

Темы: Украина, Резонансные убийства и покушения в мире, Ситуация на Украине
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Комментарии читателей
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08.02.2017, 17:45
Константин

Сто к одному. Сколько героев закопали за последнюю неделю?
08.02.2017, 17:38
XeX

Это все лажа. Обратите внимание, что когда показывали якобы взорванный фугасом джип высокопоставленного ЛНРовца, то было очевидно, что это фейк. Машина явно была после ДТП. Посмотрите внимательно фото в сети. После ДТП на свалке она была раскурочена инструментами, снята куча деталей, моторное отделение предварительно немного пожгли, внутри положили кусок обгорелой свиной туши. Но было ясно, что никакого взрыва фугаса и пожара топлива там не было и в помине. Вся история с Гиви - тоже инсценировка. Просто актер, который его играл идет на покой. Координацию поставочной войны на Украине осуществляют некие силы на международном уровне.
08.02.2017, 17:37
Александр3

пока они перемиряются с фашистами - их всех по одному как мух перемирят
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