В смерти Гиви винят неэффективную работу службы безопасности ДНР

Сегодня в Донецкой республике был убит один из самых известных лидеров ополчения Михаил Толстых (позывной Гиви). Он был убит в собственном кабинете в штабе ополченцев представителями украинской диверсионно-разведывательной группы из реактивного огнемета «Шмель». Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики официально признали эту атаку терактом.

Подробнее об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал президент ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.

«Не поймешь, кто они, эта диверсионная группа. Перешли ли они границу или они завербованы теми же украинцами на территории этой же республики? Вот в чем проблема. Если кто-то думает, что сейчас в ДНР и ЛНР разведка на том же уровне, что и во времена Советского Союза, это смешно», — сообщил глава организации.

Он отметил, что в ДНР плохо функционируют службы безопасности.

«На сегодняшний день, если гибнут люди, нужно принимать меры, организовать физическую защиту. Иначе невозможно определить график и проследить его движение. В Донецке непорядок со службой безопасности», — добавил Гончаров.