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СМИ обнародовали письмо от организатора терактов 11 сентября Бараку Обаме

08:54 9.02.2017
Белый дом. Фото с сайта wikimedia.org
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Письмо Халида Шейха Мохаммеда, которого американцы считают главным организатором терактов 11 сентября 2001 года, обнародовано в США. Как сообщила в среду газета The Miami Herald, оно адресовано бывшему президенту Бараку Обаме, в нем содержатся обвинения в адрес Вашингтона и объяснение причин, по которым были совершены теракты 15-летней давности, передает ТАСС.

Согласно публикации, Мохаммед написал свое письмо еще в январе 2015 года, но поначалу начальство в Гуантанамо отказывалось отправлять обращение адресату. В сентябре 2015 года казенный американский адвокат пленника подал ходатайство о доставке письма на том основании, что обвиняемый имеет право обращаться с петициями к верховному главнокомандующему.

Еще через год судья Джеймс Пол дал на это согласие; как указывает The Miami Herald, это произошло "практически в тот момент, когда Обама паковал вещи для отъезда из Белого дома". Газета затребовала письмо у адвокатов Мохаммеда и после еще одной установленной судом 30-дневной отсрочки получила его.

Полностью текст 18-страничного письма не приводится, но в публикации содержатся весьма выразительные отрывки.

Обращается Мохаммед к Обаме как к "голове змеи" и президенту "страны угнетения и тирании". "На ваших руках еще не высохла кровь наших братьев, сестер и детей, убитых в Газе", - подчеркивает пленник. По словам его адвокатов, он начал работу над письмом в 2014 году на фоне военной операции Израиля в секторе Газа.

По поводу событий 11 сентября, продемонстрировавших уязвимость Америки и ставших поворотным пунктом в ее новейшей истории, Мохаммед пишет: "Это не мы начали против вас войну в день 9/11. Это (сделали) вы сами и ваши диктаторы в нашей стране".

Согласно публикации, он приводит длинный перечень военных интервенций США за рубежом "от Ирака и Ирана до Вьетнама и Хиросимы".

Мохаммед подчеркивает, что "никогда не станет просить милости" у американцев, включая их суд, его не страшит перспектива ни пожизненного тюремного заключения, ни смертной казни.

"Я с радостью стану один в камере молить Аллаха до конца дней моих и каяться в грехах, - пишет он. - А если ваш суд приговорит меня к смерти, то с еще большей радостью встречу Аллаха и пророков, увижусь со своими добрыми друзьями, которых вы несправедливо поубивали по всему миру, увижу шейха Усаму бен Ладена".

Темы: США, Исламистские экстремисты и террористы, Барак Обама
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Комментарии читателей
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09.02.2017, 11:35
Сергей_К

"это был промышленный снос"
.
И М Е Н Н О _ Т А К !
.
На Западных форумах и Ю-Тюбе полно материалов с ДЕТАЛЬНОЙ разборкой события, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ это!
.
А по поводу башен - приводят еще два факта.
.
1. Ко дню сноса были заключены контракты и стояли наготове колонны ГРУЗОВИКОВ и погрузчиков "для вывоза СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА".
.
2. Сообщают, что ЧАСТИ сотрудников этих зданий было дано УСТНОЕ распоряжение "НЕ ВЫХОДИТЬ ЗАВТРА НА РАБОТУ".
Исследователи особо отмечают, что ВСЕ эти служащие БЫЛИ ЕВРЕИ.
09.02.2017, 11:02
В.М.

Попробую расшифровать инициалы Н.Х.С. :)
Наум Хаимович Сахарович.
09.02.2017, 10:38
орк

таки да!
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