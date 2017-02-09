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Дания назвала Россию лидером в сфере кибершпионажа

19:45 9.02.2017
Изображение с сайта welivesecurity.com
Изображение с сайта welivesecurity.com
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Служба безопасности и разведки Дании опубликовала доклад, в котором назвала Россию лидером в области кибершпионажа.

В документе говорится, что в течение долгого времени Россия занимается проведением информационных атак против правительств и компаний других государств. При том отмечается, что РФ располагает широкими возможностями в данной сфере, сообщает агентство АР.

Авторы доклада согласились с позицией других скандинавских стран, обвиняющих Россию в кибератаках, и заявили о серьезной угрозе таковых для самой Дании.

В Службе отметили, что хакеры постоянно совершенствуют свои методы, приспосабливаются к новым условия, а также и все более умело заметают следы.

Ранее Россию в кибератаках обвинили Норвегия и Нидерланды. В Голландии даже решили проводить парламентские выборы без использования компьютерных систем из-за опасений, что хакеры смогут повлиять на их результаты.
 

Темы: Россия, Дания, Разведка и шпионаж в мире, Хакеры и проблема безопасности компьютерных сетей
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Комментарии читателей
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09.02.2017, 22:52
Гость: No name

Гамлетами.
09.02.2017, 22:04
Гость: srha

Хи, программное обеспечение со следящими закладками выпускают штатовские компании, оборудование с закладками опять штатовские, обновления с неизвестно чем к нам приходят из штатов и только касперский на части машин не из штатов - а лидеры Россия? У них там с логикой всё в порядке?
09.02.2017, 22:04
Гость: Европеец

А тем славна, что :
- там один из самых высоких жизненных уровней на свете
- каждый взрослый отлично говорит пл английски
- в стране уже огромная часть энергии не происходит из ископаемых
- Дания занимает первое место в мире по уровни счастья (индех)
- в Дании нет жилищных проблем
- в Дании больше больших мостов чем в России
- в Дании самоле лучшее в мире молоко и масло
- очень современная промышленность - фармацевтика, электроника, машиностроение, химическая промышленность
- в Дании разница между самыми богатыми и самыми бедными вотмного раз меньше чем у вас
- самая арогрессивная система образования в Европе
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Россия не славна кибершпионами а ИЗВЕСТНА. Страна не может славиться этим - это не может быть предметом гордости. Такими вещами гордятся только воры и циганы.
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