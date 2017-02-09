Дания назвала Россию лидером в сфере кибершпионажа

Служба безопасности и разведки Дании опубликовала доклад, в котором назвала Россию лидером в области кибершпионажа.

В документе говорится, что в течение долгого времени Россия занимается проведением информационных атак против правительств и компаний других государств. При том отмечается, что РФ располагает широкими возможностями в данной сфере, сообщает агентство АР.

Авторы доклада согласились с позицией других скандинавских стран, обвиняющих Россию в кибератаках, и заявили о серьезной угрозе таковых для самой Дании.

В Службе отметили, что хакеры постоянно совершенствуют свои методы, приспосабливаются к новым условия, а также и все более умело заметают следы.

Ранее Россию в кибератаках обвинили Норвегия и Нидерланды. В Голландии даже решили проводить парламентские выборы без использования компьютерных систем из-за опасений, что хакеры смогут повлиять на их результаты.

