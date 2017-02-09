Гибель Гиви – оскал ведущейся Киевом войны на истребление

Среди возможных исполнителей хорошо продуманного террористического акта можно выделить четыре «группы интересов»

8 февраля в 6 утра выстрелом из реактивного огнемёта «Шмель» был убит в своём штабе командир батальона «Сомали» Михаил Толстых, знаменитый Гиви…

Михаил Толстых (Гиви). Фото с сайта dnr-online.ru

Чуть больше 4 месяцев назад также в Донецке был убит комбат «Спарты» Арсений Павлов, Моторола...

29 января в бою под Авдеевкой погиб командир батальона бригады «Восток» Иван Балакай, Грек…

4 февраля нынешнего года был подорван в своем автомобиле начальник управления народной милиции ЛНР Олег Анащенко.

Всплывают в памяти имена погибших в результате покушений командиров Вооружённых сил Новороссии Беднова, Мозгового, Дрёмина…

Для спецслужб Украины, её военного спецназа – высокая планка. Такими темпами в Новороссии просто не останется способных и авторитетных командиров и руководителей. Если специальные структуры двух республик – ДНР и ЛНР – не могут защитить своих лидеров, то возникает вопрос, как эти республики собираются существовать дальше? В Киеве не скрывают планов прямого уничтожения едва ли не всего населения Донбасса, а представитель Минобороны республики Басурин делает заявление о том, что… «после убийства Гиви в ДНР могут изменить концепцию мер безопасности» (?!)

За смерть Моторолы Захарченко публично обещал «отомстить, порвать и закопать». Кого порвали и закопали? Обещали найти убийц Моторолы – и что?! Вот и сегодня уже рапортуют: мол, «вышли на след»…

Если взглянуть на сухие цифры потерь за время войны командиров и значимых фигур Украины и Новороссии, то Киев может похваляться своими достижениями в диверсионной работе. Украина потеряла трёх генералов, но они погибли в боях 2014-го (Александр Радиевский – глава Центрального оперативно-территориального объединения Нацгвардии, убит в Лисичанске; Сергей Кульчинский - начальник Управления боевой и специальной подготовки Национальной гвардии Украины, сбит в вертолёте над Славянском; Игорь Момот - замглавы Восточного регионального управления Госпогранслужбы, убит на пункте пропуска "Должанский" Луганской области).

Разве что добавить к этому списку убитых в боях командира 73-го морского центра спецопераций Юрия Олефиренко и командира 10-го отряда Главупра разведки Минобороны Украины Андрея Колодяжного. ЛДНР теперь лишились почти всех знаковых фигур.

А Киев продолжает методично и хладнокровно проводить карательные зачистки, обстреливать мирные города, ликвидировать одного командира ополчения за другим. Пока кто-то в Донецке соберётся разработать «новую концепцию безопасности», его самого могут поймать и привезти в клетке в Киев – сценарии расправ над руководителями ЛДНР уже давно гуляют по украинским социальным сетям.

Их убивают, а они заявляют, что убийство Гиви и Моторолы… - «звенья одной цепи, и это есть продолжение террористической войны, начатой киевской хунтой против жителей Донбасса»! Редкостное глубокомыслие! Три года идёт война, три года о необходимости убить Гиви, Моторолу, Захарченко пишут тысячи и тысячи украинских пользователей соцсетей, а руководители ЛДНР только обнаружили, что против них развёрнут тотальный террор …

Мотивов убийства Гиви у украинской стороны было хоть отбавляй: живой символ, эффективный противник, личная ненависть. Что касается последней, то пойманный бойцами «Сомали» командир 90-го штурмбата 81-й ОАеМБр подполковник-киборг Олег Кузьминых не раз, скрипя зубами, обещал отомстить за унижения: остаётся непонятным, для чего его так быстро «вернули» Украине.

Есть ещё один очень серьёзный мотив. Дерзкая операция по уничтожению Гиви, исполнителей которой, скорее всего, не найдут, даёт повод очередной раз поднять вой о «руке Москвы, зачищающей неудобных ей лидеров». Одна из любимых тем руководства СБУ! Советник главы этой спецслужбы Юрий Тандит уже заявил: «Очевидно, что фейковая «Новороссия» не имела продолжения, и, возможно, люди, которые были с этим связаны, зачищаются службами».

Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко тоже считает гибель Толстых «зачисткой свидетелей и подельников»; на то же намекает даже «великий» Шарий…

Юрий Тандит пока отказывается комментировать причастность к теракту СБУ, зато туповатый замминистра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк уже признал ответственность украинской стороны, объяснил Плотницкому и Захарченко, что будет дальше, и предложил им добровольно сдаться: «Мы предлагаем Захарченко и Плотницкому сдаться украинской власти, дойти до ближайшего отделения СБУ или Нацполиции и показаться украинской власти. Потому что, учитывая ситуацию, следующими могут быть именно они».

Среди возможных исполнителей хорошо продуманного террористического акта можно выделить четыре «группы интересов»: спецназ СБУ, спецназ Нацгвардии, армейский спецназ (ССО - силы спецопераций, командующий которыми Игорь Лунёв как-то намекал об «особых задачах» его бойцов) и, наконец, «фактор Ахметова»…

Поверить в то, что теракт совершили некие «партизаны» вроде тех клоунов, что взяли на себя ответственность за убийство Анащенко («Фронт освобождения Донбасса и Луганщины»), было бы нелепо. Даже поверхностный взгляд обнаруживает слаженную организацию. Работа разведки (при бездействии контрразведки ДНР), точно выбранное время, мощное оружие. РПО «Шмель» - не пистолет Макарова, нажал и выстрелил, здесь навыки нужны. По фугасному воздействию 93-мм калибр огнемёта не уступает 122—152-мм артиллерийским снарядам. В пятиэтажке окон целых не осталось…

Когда идёт война на истребление, существует правило: реагировать на всех, даже косвенно причастных. В Донецке хватает киевской агентуры – как профессиональной, так и на общественных началах, и неразрешимых загадок тут нет…

Месть на войне – дело обычное. Кое-кто на Украине ещё с 1945-го так до сих пор и не перестаёт мстить. И надо уметь на это отвечать.

Или – собираться и ехать тихо умирать в Ростов…