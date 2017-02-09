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В ДНР установили заказчиков убийства Гиви

17:14 9.02.2017
Стоп-кадр из видео в YouTube
Стоп-кадр из видео в YouTube
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Правоохранительные органы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) вышли на след заказчиков убийства командира батальона «Сомали» Михаила Толстых (Гиви).

Об этом в четверг, 9 февраля, «Интерфаксу» рассказал источник в силовых структурах республики.

«Установлены заказчики убийства, они находятся в Киеве. Также вышли на след исполнителей - украинских диверсантов. Мы знаем, что это за люди, знаем об их перемещениях», - подчеркнул собеседник агентства.

Он добавил, что при задержании исполнители могут быть уничтожены, если окажут сопротивление.

Ранее 9 февраля боец «Украинской добровольческой армии» (УДА), возглавляемой депутатом Верховной Рады Дмитрием Ярошем, Елена Белозерская заявила, что лидеры ополчения Донбасса Арсений Павлов (Моторола) и Михаил Толстых (Гиви) были убиты украинскими диверсионно-разведывательными группами. «Я не владею подробностями, так как не причастна к планированию и реализации этих операций, но то, что с Гиви на днях случится "несчастный случай", я знала», - отметила она.

Днем ранее замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин сказал, что косвенные доказательства свидетельствуют о том, что убийство Гиви организовали украинские спецслужбы.

Михаил Толстых был убит 8 февраля в своем кабинете на базе «Сомали» недалеко от Донецка. Источник в ДНР рассказал «Ленте.ру», что помещение было обстреляно из реактивного огнемета «Шмель». В Донецке назвали произошедшее терактом.

Толстых был одним из самых известных командиров ополчения Донбасса. Во главе «Сомали» он участвовал в боях за Славянск, Иловайск, аэропорт Донецка.

Темы: Украина, Резонансные убийства и покушения в мире, Ситуация на Украине
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Комментарии читателей
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09.02.2017, 21:38
Гость: И так бывает

Этим же утром, примерно в тоже время, когда подорвали Гиви, на окраине Донецка взорвали полный УРАЛ с боевиками «ДНР». Случилось это в поселке Трудовские, Петровского района Донецка. Полный грузовик подорвали с новыми боевиками, которые должны были прибыть на позиции. Местные жители утверждают, что никто не стрелял, просто в одну секунду взорвался грузовик. Скорее всего, он был заминирован.

Корреспонденты подконтрольных «ДНР» СМИ знают об этом, но дано приказ ничего не публиковать, ничего не говорить.

Рассказам об украинских ДРГ никто на улицах Донецка не верит, многие улыбаются и ждут, когда сам Захарченко сбежит из города или будет следующим в списке. Естественно, такое мнение высказывают те, кто не поддерживает боевиков «ДНР», остальные же в недоумении и испуге от происходящего. Все прекрасно понимают, что идет зачистка среди боевиков и Захарченко нужно либо бежать, либо смириться.
09.02.2017, 20:19
Гость: Хм

Муля тут на след вышли... Нашли, вывезли из Укропии и предоставили всем с их "чистосердечным" признанием. А после этого веревка.
09.02.2017, 20:09
Гость: Продолжение ВОТ ЭТО ДА!

=Француз= — Я в розыске [МГБ] и ранен немного, еще три человека ушли в подполье. Захару (глава «ДНР» Александр Захарченко ) теперь есть, за что переживать.

В статусе «Француза» на «Вконтакте» вскоре после покушения на Гиви появилась запись: «Собаке собачья смерть! Гиви, это тебе за пацанов погибших под Авдеевкой! ЗАХАРЧЕНКО, ТЫ СЛЕДУЮЩИЙ!»

Журналисты попытаются проверить достоверность заявлений Игоря Мыльцева в ближайшее время.
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