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Белый дом расследует утечку деталей разговора Трампа с Путиным

10:22 10.02.2017
Фото с сайта uraldaily.ru
Фото с сайта uraldaily.ru
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Как сообщает газета The Washington Post, пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер выразил обеспокоенность тем фактом, что та часть разговора Трампа с Путиным, в которой президент США критиковал договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, стала доступна СМИ.

«Идея заключается в том, что президент желает вести переговоры, а обсуждаемая информация не должна уходить. Мы ведь занимаемся важнейшими делами от имени всей страны», — указал Спайсер.

Беседа с российским президентом — не первый случай, когда о содержании телефонных разговоров Трампа стало известно СМИ. Так, в конце января The Washington Post сообщила о серьезных разногласиях, которые произошли у главы Белого дома во время телефонных бесед с премьер-министром Австралии Малькольмом Тернбулом и президентом Мексики Энрике Пенья Ньето. После этого Трамп в эфире телеканала Fox News обвинил оставшихся в Белом доме «людей Барака Обамы» в том, что именно они все передали прессе.

В четверг вечером агентство Reuters со ссылкой на два источника в администрации президента США сообщило о том, что во время беседы с Трампом Путин поднял вопрос о возможном продлении договора СНВ-3 от 2010 года. По словам собеседника агентства, Трамп сначала поинтересовался у своих советников, о каком договоре идет речь, а потом назвал его одной из неудачных сделок Обамы, не удовлетворяющим Америку.

Сразу после публикации Reuters Спайсер отказался комментировать появившуюся в агентстве информацию.

Темы: Дональд Трамп, США, Отношения России и США, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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10.02.2017, 15:21
Гость: Бтр

Насколько известно, вовсе нет, напротив он поснимал все, даже электророзетки забрал и шпингалеты на окнах.
10.02.2017, 12:53
Гость: +++

Видать Обама перед самым уходом с поста президента повсюду в Белом доме установил жучки для прослушивания.
10.02.2017, 11:17
Гость: Европеец

Слишком многие говрят, что по сравнению с Трампом - Буш младший готовый интеллектуал.
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