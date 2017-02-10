Белый дом расследует утечку деталей разговора Трампа с Путиным

Как сообщает газета The Washington Post, пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер выразил обеспокоенность тем фактом, что та часть разговора Трампа с Путиным, в которой президент США критиковал договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, стала доступна СМИ.

«Идея заключается в том, что президент желает вести переговоры, а обсуждаемая информация не должна уходить. Мы ведь занимаемся важнейшими делами от имени всей страны», — указал Спайсер.

Беседа с российским президентом — не первый случай, когда о содержании телефонных разговоров Трампа стало известно СМИ. Так, в конце января The Washington Post сообщила о серьезных разногласиях, которые произошли у главы Белого дома во время телефонных бесед с премьер-министром Австралии Малькольмом Тернбулом и президентом Мексики Энрике Пенья Ньето. После этого Трамп в эфире телеканала Fox News обвинил оставшихся в Белом доме «людей Барака Обамы» в том, что именно они все передали прессе.

В четверг вечером агентство Reuters со ссылкой на два источника в администрации президента США сообщило о том, что во время беседы с Трампом Путин поднял вопрос о возможном продлении договора СНВ-3 от 2010 года. По словам собеседника агентства, Трамп сначала поинтересовался у своих советников, о каком договоре идет речь, а потом назвал его одной из неудачных сделок Обамы, не удовлетворяющим Америку.

Сразу после публикации Reuters Спайсер отказался комментировать появившуюся в агентстве информацию.