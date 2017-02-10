Глава Еврокомиссии пообещал Украине безвизовый режим до лета

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что безвизовый режим будет предоставлен Украине до лета.

"Мы обсудили вопрос визовой либерализации - это произойдет до лета", - сказал Юнкер на брифинге после встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом в Брюсселе в пятницу.

Либерализация визового режима с ЕС - одна из главных целей внешней политики Киева. Президент Украины Петр Порошенко неоднократно выступал с заявлениями, что гражданам страны будет предоставлен безвизовый режим в ближайшее время, но в Евросоюзе до сих пор не приняли это решение, передает "Интерфакс".

Между тем 2 февраля депутаты Европейского парламента проголосовали за отмену визового режима с Грузией. Для вступления в силу безвизовый режим для Грузии должен быть утвержден Советом ЕС. Граждане Грузии, которые имеют биометрический паспорт, получат право на въезд в ЕС без визы на 90 дней в течение 180 дней для деловых, туристических или семейных целей, но без права трудоустройства.