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Глава Еврокомиссии пообещал Украине безвизовый режим до лета

15:04 10.02.2017
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что безвизовый режим будет предоставлен Украине до лета.

"Мы обсудили вопрос визовой либерализации - это произойдет до лета", - сказал Юнкер на брифинге после встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом в Брюсселе в пятницу.

Либерализация визового режима с ЕС - одна из главных целей внешней политики Киева. Президент Украины Петр Порошенко неоднократно выступал с заявлениями, что гражданам страны будет предоставлен безвизовый режим в ближайшее время, но в Евросоюзе до сих пор не приняли это решение, передает "Интерфакс".

Между тем 2 февраля депутаты Европейского парламента проголосовали за отмену визового режима с Грузией. Для вступления в силу безвизовый режим для Грузии должен быть утвержден Советом ЕС. Граждане Грузии, которые имеют биометрический паспорт, получат право на въезд в ЕС без визы на 90 дней в течение 180 дней для деловых, туристических или семейных целей, но без права трудоустройства.

Темы: Украина, Погранично-визовые вопросы за рубежом, Безвизовый режим, Европейский союз (ЕС)
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Комментарии читателей
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10.02.2017, 22:59
Время Ч.

Я вот тоже об этом подумал.
10.02.2017, 21:14
мик

На 90 суток без права трудоустройства.
10.02.2017, 19:19
вопрос

Юмарысту,вопрос.Ты поймал хоть сотню -другую участников конфликта со стороны России на Донбассе?Или где они тусуются?С оружием,с приказом от госорганов РФ,компетентных в этих отношениях по Конституции,закону?Ты их вывел на хрещатик,провел по нему,помыл из лейки шо там у них,на Крещатике?Асфальт или шо??Как "террористы" вывели после августа 2014 г. мирных вояков украины на проспект Ленина?В униформе,как полагается?Не было такого?Не было.Так и п...ть не недо,хе-хе для ха-ха.
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