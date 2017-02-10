Зачем Белоруссия выдала блогера Александра Лапшина Азербайджану?

Прерванное путешествие Puerrtto: Зачем Белоруссия выдала российско-израильского блогера Александра Лапшина Азербайджану?

Александр Лапшин, известный в блогосфере как Puerrtto (его блог о путешествиях занимает 51-ю позицию в российском ЖЖ) – личность достаточно неоднозначная. В образ журналистов, страдавших в последнее время от белорусских властей за свои убеждения, он совершенно не вписывается. В отличие от них, критиковавших появившийся в последнее время прозападный крен официального Минска, Лапшин – либерал «до мозга костей», «гражданин мира» и блогер, некоторые посты которого порою сильно раздражали даже автора этих строк.

Но произошедшее все равно не укладывается в голове.

Александр Лапшин, экстрадированный из Минска © Sputnik

В середине декабря Лапшина задержали правоохранительные органы Белоруссии по инициативе Азербайджана (между Минском и Баку уже довольно давно действует соответствующее соглашение).

Претензия к блогеру у Азербайджана – двойная. Изначально его невзлюбили за посещение Нагорного Карабаха, который Баку считает своей территорией и за визиты в который закрывает перед иностранцами свою границу. Но в азербайджанском стоп-листе – сотни людей, и за ними по всему миру активная охота не ведется.

Разозлил Баку Лапшин тем, что, уже «проштрафившись», он умудрился пробраться через азербайджанскую границу со стороны Грузии, воспользовавшись украинским написанием своего имени - «Олександр» (было у него и украинское гражданство).

И за это, в совокупности с «признанием государственности Нагорного Карабаха», Лапшину грозит официально до 8 лет лишения свободы. Однако, обладая официально гражданством Российской Федерации (как уроженец) и Израиля, блогер, видимо, не воспринимал угрозы всерьез. И как оказалось, зря.

В Белоруссии его задержали, и генпрокуратура решила выдать его Азербайджану. Лапшин попытался оспорить это решение в суде – но безуспешно. Некоторые журналисты обратили внимание на тот факт, что спецрейс из Баку за блогером отправился еще до официального принятия окончательного решения по его делу, а это свидетельствует о том, что все точки над i были расставлены заранее.

И вот теперь автор постов о путешествиях ожидает дальнейшего развития ситуации в Бакинском СИЗО…

Что это было? Эксперты называют различные версии, но, судя по всему, свою роль сыграл целый комплекс причин.

С одной стороны, Баку и Минск связывают тесные экономические отношения, и в этом смысле реверанс белорусского руководства понятен. С другой – выдан гражданин России, причем, вопреки высказанной публично позиции российского МИДа. Так что желание насолить немного Москве в контексте некоторой напряженности в двухсторонних отношениях вполне могло иметь место. С третьей – Александр Лукашенко с некоторых пор превратился в активного «поборника территориальной целостности» постсоветских республик, и это тоже могло сыграть свою роль. С четвертой – договор с Азербайджаном у Белоруссии существует объективно.

Вот только оправдывает ли все это официальный Минск? С Россией Белоруссия входит в Союзное государство и является, по сути, ее ближайшим союзником. С РФ и Арменией одновременно – входит в ОДКБ. А «союзническим» такое поведение назвать сложно… Тем более, что Лапшин никого не убивал, не грабил, не насиловал и не взрывал. И никакого осязаемого ущерба никому в принципе не нанес, оказавшись в розыске по сугубо политическому делу.

Формально Минск по договору не должен разбираться с тем, за что ищут человека, но тут дело – совершенно прозрачное. И, если вдуматься, Россия формально Белоруссии тоже много чего «не обязана», но делает…

Лапшина, скорее всего, попугают и оставят в покое. К официальному Баку у мирового сообщества и так претензий предостаточно. С большой долей вероятности блогера или помилуют, или назначат ему какое-то минимальное наказание. Но осадок, как говорится, все равно останется.

В контексте произошедшего невольно задаешься вопросом – если на территорию Белоруссии вдруг занесет украинских силовиков или политиков, проходящих по российским уголовным делам, в частности, по факту организации геноцида на Донбассе, будет ли официальный Минск ловить их так же активно, как блогера-путешественника с российским паспортом? Почему-то – не уверен…

