Донецк прощается с Героем ДНР, комбатом «Сомали» Михаилом Толстых (Гиви)

Жители Донецка и гости города прощаются с Героем ДНР, комбатом «Сомали» Михаилом Толстых (Гиви), который погиб 8 февраля в результате теракта.

Церемония прощания с полковником ВС ДНР Михаилом Толстых началась в 10 утра. При этом до сих пор у здания Донецкого государственного академического театра оперы и балета им. Соловьяненко («Донбасс Оперы») в очереди стоят тысячи людей, которые хотят поблагодарить легендарного комбата за то, что он до последнего дня стоял на защите рубежей Республики, сообщает "Русская Весна".

Одним из первых с комбатом «Сомали» простился Глава ДНР Александр Захарченко. Также попрощаться с легендарным комбатом пришел известный сербский ополченец Деки (Деян Берич), который для этого вернулся в Донецк.

После окончания церемонии прощания состоится траурное шествие по улицам Донецка. Гиви похоронят на кладбище «Донецкое море» рядом с другим Героем ДНР Арсеном Павловым (Моторолой).