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Донецк прощается с Героем ДНР, комбатом «Сомали» Михаилом Толстых (Гиви)

12:02 10.02.2017
Михаил Толстых (Гиви). Фото с сайта dnr-online.ru
Сюжет: Противостояние на Украине

Жители Донецка и гости города прощаются с Героем ДНР, комбатом «Сомали» Михаилом Толстых (Гиви), который погиб 8 февраля в результате теракта.

Церемония прощания с полковником ВС ДНР Михаилом Толстых началась в 10 утра. При этом до сих пор у здания Донецкого государственного академического театра оперы и балета им. Соловьяненко («Донбасс Оперы») в очереди стоят тысячи людей, которые хотят поблагодарить легендарного комбата за то, что он до последнего дня стоял на защите рубежей Республики, сообщает "Русская Весна".

Одним из первых с комбатом «Сомали» простился Глава ДНР Александр Захарченко. Также попрощаться с легендарным комбатом пришел известный сербский ополченец Деки (Деян Берич), который для этого вернулся в Донецк.

После окончания церемонии прощания состоится траурное шествие по улицам Донецка. Гиви похоронят на кладбище «Донецкое море» рядом с другим Героем ДНР Арсеном Павловым (Моторолой).

Темы: Украина, Резонансные убийства и покушения в мире, Противостояние на Украине
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Комментарии читателей
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10.02.2017, 19:45
жители заслужили

В честь героя предлагаю переименовать Донецк в Гивинецк.
10.02.2017, 19:06
Массаду и не снилось. Вот как работает СБУ

Мартиролог наемников на Донбассе растет так быстро, что за ним не успеваешь следить. Беднов, Ищенко, Возник, Мозговой, Дремов, Жилин, Павлов, Болотов – перечислять можно долго, но зачем? По большому счету, все главные публичные лица российского вторжения покинули этот мир. На этом фоне Игорь Стрелков и Александр Бородай выглядят случайными счастливчиками – они сумели пережить не только войну, но и собственную отставку. Правда никто не может сказать наверняка – поставлена ли в их судьбе точка.
Убийство Михаила "Гиви" Толстых стало не просто еще одним звеном в этой цепи. Оно стало еще и чертой под мифом об "ополчении Донбасса". Том самом мифе, что так упорно ковала российская машина пропаганды на протяжении последних трех лет. И именно это, если честно, заставляет волноваться.
10.02.2017, 17:53
из киева

Кому, российским спецслужбам? Руки коротки:)
В ополчении никто не верит в украинскую ДРГ, разгуливающую в Макеевке (Вы хоть знаете, где это?) в 100 м от штаба "Сомали" под окнами Гиви со снаряженным "Шмелем" в руках. Если бы у украинских спецслужб были такие возможности, они бы одним Гиви не ограничились, а подняли на воздух весь штаб со всем кублом ушлепков.
Неа, ребята, это ваши работают.
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