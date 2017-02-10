Турция удовлетворена реакцией России на гибель турецких военных

Турция положительно воспринимает конструктивную позицию российских официальных лиц в связи с инцидентом на севере Сирии, где в результате непреднамеренного авиаудара ВКС РФ в четверг погибли трое турецких военных, сообщил РИА Новости высокопоставленный турецкий военный источник в Анкаре.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с гибелью военнослужащих Турции из-за непреднамеренного удара ВКС РФ.

"С самой первой минуты после трагедии руководство турецких ВС вело себя очень выдержанно, здраво, действовало не спеша, разбираясь с тем, как это все произошло. Были проведены переговоры с российскими коллегами при координации с администрациями нашего президента и премьер-министра. Гибель наших военных ввергла нас в большое горе, мы молимся за выздоровление наших раненых товарищей. Однако действия и конструктивная позиция российских официальных лиц сразу после инцидента были восприняты нами положительно", — сказал собеседник агентства в Анкаре.

По его словам, российская сторона предложила создать комиссию по расследованию инцидента, однако "работа в большей степени будет направлена на предотвращение подобных инцидентов в будущем и усиление координации между военными ведомствами двух стран".

Трое турецких военных погибли и еще 11 получили ранения в результате непреднамеренного удара российской авиации. Инцидент произошел в районе города Эль-Баб. Российские самолеты во время авиаударов по объектам группировки "Исламского государство" (запрещенного в России) случайно поразили здание, где находились турецкие военнослужащие, участвовавшие в операции "Щит Евфрата".

