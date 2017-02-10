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Президент САР назвал условие присутствия в стране американских военных

20:00 10.02.2017
Башар Асад. Фото с сайта wikimedia.org
Башар Асад. Фото с сайта wikimedia.org
Сюжет: Сирийский кризис

Президент Сирии Башар Асад не возражает против присутствия стране военного контингента США, при условии, что американские военные подтвердят приверженность борьбе с террористами. Об этом он заявил в интервью порталу Yahoo News.

В пример он привел российских военных, которые, по его словам, доказали искренность своих намерений. «Если американцы проявят такую же искренность, добро пожаловать», - сказал Асад.

Президент САР добавил, что будет рад помощи в борьбе с терроризмом и от других стран. При этом подчеркнул, что государства, желающие направить свои войска в его страну, должны иметь четкую политическую позицию по отношению к суверенитету и единству Сирии.

Россия начала операцию в САР 30 сентября 2015 года в связи с получением от Дамаска официального запроса о помощи. Военная группировка РФ присутствует на территории Сирии до сих пор, но уже в сокращенном, по сравнению с первоначальным, составе.
 

Темы: Россия, Сирия, США, Военные конфликты в мире, Борьба с терроризмом в мире, Сирийский кризис
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
10.02.2017, 22:12
Leon

Странное заявление.В любой стране должна быть своя сильная и преданная народу армия.А тем более не Американская.
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