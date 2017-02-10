Президент САР назвал условие присутствия в стране американских военных

Президент Сирии Башар Асад не возражает против присутствия стране военного контингента США, при условии, что американские военные подтвердят приверженность борьбе с террористами. Об этом он заявил в интервью порталу Yahoo News.

В пример он привел российских военных, которые, по его словам, доказали искренность своих намерений. «Если американцы проявят такую же искренность, добро пожаловать», - сказал Асад.

Президент САР добавил, что будет рад помощи в борьбе с терроризмом и от других стран. При этом подчеркнул, что государства, желающие направить свои войска в его страну, должны иметь четкую политическую позицию по отношению к суверенитету и единству Сирии.

Россия начала операцию в САР 30 сентября 2015 года в связи с получением от Дамаска официального запроса о помощи. Военная группировка РФ присутствует на территории Сирии до сих пор, но уже в сокращенном, по сравнению с первоначальным, составе.

