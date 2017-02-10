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Во Львове напечатали карту Украины без Крыма

19:45 10.02.2017
Стоп-кадр с видео в YouTube
Стоп-кадр с видео в YouTube
Сюжет: Ситуация вокруг Крыма

Во Львове издательство выпустило сборник кроссвордов, содержащий карту Украины без Крыма. Публикация вызвала большой резонанс среди местных жителей, сообщает издание украинское «Сегодня».

«Это скандал. Не может такого быть, когда люди борются за территориальную целостность Украины, а здесь в таком банальном, простом примере, так презирают страну, в которой живут, и в которой зарабатывают деньги», приводит оно высказывание одного из горожан.

Другой покупатель кроссвордов предположил, что была допущена ошибка, в результате которой в сборник попала карта из российских источников.

В издательстве подтвердили эту версию, отметив, что на страницах того же сборника присутствуют другие карты Украины – с Крымом. Изданию сообщили, что совершивший ошибку дизайнер уже получил выговор.

Подобный инцидент – далеко не первый. Так, некоторое время назад международная правозащитная организация Freedom House в своем докладе опубликовала карту Украины без полуострова. Еще ранее в Киеве была выпущена развивающая географическая карта для детей, где Крым был указан как территория России.

Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после проведенного на полуострове референдума. Киев не признает его результатов и продолжает считать Крым территорией Украины «временно оккупированной» Россией.
 

Темы: Украина, Общественно-политическая жизнь за рубежом, Ситуация вокруг Крыма
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Комментарии читателей
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10.02.2017, 21:33
Гость: Вопросик

Неужели мозги встают на место?
10.02.2017, 21:20
Гость: Дед

Карта изданная УНР в 1918 году также показывает Крым за границами УНР.
10.02.2017, 21:18
Гость: Здравые люди,

создатели этого сборника, нарисовавшие реальную, современную карту!
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