Киев анонсировал боевые стрельбы из «Буков» близ Крыма

Киев в 2017 году проведет боевые стрельбы из зенитно-ракетных комплексов «Бук-М1» вблизи Крыма. Об этом сообщил спикер Минобороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

Стрельбы подразделений, вооруженных ЗРК «Бук-М1», пройдут на полигоне «Ягорлык» в Херсонской области. Дату их проведения спикер министерства не уточнил.

По словам Гуцуляка, «для обеспечения слаженности зенитных ракетных подразделений» планируется около 50 тактических учений с командными пунктами бригад, полков и основными подразделениями. Также запланированы 25 тактических учений с зенитными ракетными батареями ЗРК «Бук-М1» на полигонах и 35 тактико-специальных учений с подразделениями обеспечения.

Кроме того, украинские подразделения, вооруженные ЗРК С-300, примут участие в многонациональных учениях Saber Guardian–2017 на полигоне «Шабла» в Болгарии, сообщил спикер Минобороны Украины.

В начале декабря Украины провела учения над акваторией Черного моря. Отрабатывался, как сообщал начальник пресс-центра воздушного командования «Юг» украинской армии Владимир Крыжановский, запуск управляемых зенитных ракет средней дальности.

Начальник центра командования ВВС Украины Роман Юрчило заявлял, что ближайшая точка приближения ракет к воздушному пространству Крыма составляет не меньше 30 км. Он подчеркивал, что украинские военные проводят учения над своей территорией.

Источник «РИА Новости» в силовых структурах Крыма сообщал, что корабли Черноморского флота вышли в море и заняли позиции к западу от побережья полуострова. Расчеты ПВО на время украинских учений были переведены на усиленный режим несения службы.

Когда Киев объявил о намерении провести ракетные стрельбы в конце ноября, Минобороны России заявило протест. В Москве указали, что восточная граница опасной зоны нарушает границы территориального моря России, что является нарушением международного права.