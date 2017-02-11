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Киев направил в Россию запросы в связи с задержанием 47 украинцев

18:58 11.02.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Министерство иностранных дел Украины направило в Москву запросы в связи с задержанием граждан страны в рамках дела о международном наркосиндикате.

Киев попросил МИД России и следственный департамент МВД подтвердить информацию о задержании украинцев и инкриминируемых им преступлений, а также сообщить о месте их содержания и наличии адвоката. Об этом сообщается в Facebook внешнеполитического ведомства Украины.

Ранее стало известно, что ФСБ и МВД России пресекли деятельность международного наркосиндиката «ХимПром». Преступная организация осуществляла незаконную деятельность в 14 регионах страны. Правоохранители задержали 67 человек, из которых 47 являются гражданами Украины
 

Темы: Украина, Расследование преступлений в России, Отношения России и Украины, МВД России, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ)
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Комментарии читателей
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11.02.2017, 20:39
Гость: Егор

Эти задержанные украинцы по всей вероятности сотрудники киевской внешней разведки поскольку за них так пекутся украинские власти, на обычный то свой народ им всегда наплевать.
11.02.2017, 20:13
Гость: К

Эти "граждане Украины" не кавказцы?
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