Киев направил в Россию запросы в связи с задержанием 47 украинцев

Министерство иностранных дел Украины направило в Москву запросы в связи с задержанием граждан страны в рамках дела о международном наркосиндикате.

Киев попросил МИД России и следственный департамент МВД подтвердить информацию о задержании украинцев и инкриминируемых им преступлений, а также сообщить о месте их содержания и наличии адвоката. Об этом сообщается в Facebook внешнеполитического ведомства Украины.

Ранее стало известно, что ФСБ и МВД России пресекли деятельность международного наркосиндиката «ХимПром». Преступная организация осуществляла незаконную деятельность в 14 регионах страны. Правоохранители задержали 67 человек, из которых 47 являются гражданами Украины

