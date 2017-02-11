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В американском колледже раздали валентинки с Гитлером

20:16 11.02.2017
Фото пользователя Twitter @rrobinson81
Фото пользователя Twitter @rrobinson81
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В одном из колледжей американского штата Мичиган неизвестные распространили в преддверии Дня святого Валентина открытки с портретом Адольфа Гитлера. Об этом сообщает The Washington Post.

Изображение сопровождала подпись «Моя любовь к тебе пылает как шесть тысяч евреев».

Студенты колледжа обнаружили валентинки в специальной корзине для поздравлений и опубликовали их фотографии в соцсетях. Руководство учебного заведения принесло публичные извинения и начало внутреннюю проверку с целью установления виновников инцидента.

Правозащитная организация «Центр Симона Визенталя» сочла, что одних извинений недостаточно. По мнению ее представителей, виновные должны быть исключены из колледжа.
 

Темы: США, Общественно-политическая жизнь за рубежом, Студенческая жизнь, История Второй мировой войны, История ХХ века
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