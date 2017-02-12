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Американский военный поставил армию России в пример Пентагону

10:00 12.02.2017
Фото с сайта defense.gov
Фото с сайта defense.gov
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Капитан морской пехоты США Джошуа Уодделл раскритиковал Пентагон за неоправданные расходы, не являющиеся гарантией эффективности армии, и предложил равняться на ВС России.

В своей статье, опубликованной изданием Marine Corps Gazette, он отметил, что Пентагон чересчур увлекается передовыми технологиями, которые оборачиваются непомерными тратами, но упускает из виду множество других факторов.

По словам Уолделла, дорогостоящий американский танк M1A1 может быть подбит 20-долларовым снарядом, а для того, чтобы пустить ко дну многомиллиардный авианосец достаточно всего одного ракетного залпа.

Офицер привел чиновникам оборонного ведомства США Россию, бюджет вооруженных сил которой, по его словам, значительно меньше расходов на американские ВМС. При этом РФ сумела поставить Штаты «в неловкое положение» в Сирии, написал Уолделл.

Ранее российский военный обозреватель Виктор Баранец раскритиковал рейтинг канала Global Conflict, в котором армия США была названа сильнейшей в мире. Он отметил, что российская армия превосходит американскую по некоторым видам вооружений, и это признают сами американцы. Эксперт добавил, что единственным критерием, который действительно позволит определить, чья армия самая сильная, является война.
 

Темы: Россия, США, Армии иностранных государств, Министерство обороны США (Пентагон)
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Комментарии читателей
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12.02.2017, 12:39
Гость: Дп неужели ?

Ну что ж, Вы правы, мик...
12.02.2017, 12:38
Гость: объективно говоря

Америка, хорошая или плохая, в 21 веке не аннексировали ни метра чужой территории. Вот и сравните...
12.02.2017, 12:37
Гость: Да неужели?

Российская армия может "гордится", она по этому показателю ничуть не уступает американской, хотя часто "скромно умалчивает" про свое участие в военных конфликтах по всему миру. Хотя в последние годы еще и активизировалась ( Приднестровье, Абхазия, Южная Осетия, Нагорный Карабах, Украина, Сирия -везде наше участие. Но список этим не ограничивается.).
А про 100 тыс. т. бомб- явные неуемные фантазии, хотя бомбы, бесспорно были . А сколько бомб обрушил "миротворец" на головы сирийского народа (кстати, и гуманитарного конвоя ООН) -не считали ?
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