Американский военный поставил армию России в пример Пентагону

Капитан морской пехоты США Джошуа Уодделл раскритиковал Пентагон за неоправданные расходы, не являющиеся гарантией эффективности армии, и предложил равняться на ВС России.

В своей статье, опубликованной изданием Marine Corps Gazette, он отметил, что Пентагон чересчур увлекается передовыми технологиями, которые оборачиваются непомерными тратами, но упускает из виду множество других факторов.

По словам Уолделла, дорогостоящий американский танк M1A1 может быть подбит 20-долларовым снарядом, а для того, чтобы пустить ко дну многомиллиардный авианосец достаточно всего одного ракетного залпа.

Офицер привел чиновникам оборонного ведомства США Россию, бюджет вооруженных сил которой, по его словам, значительно меньше расходов на американские ВМС. При этом РФ сумела поставить Штаты «в неловкое положение» в Сирии, написал Уолделл.

Ранее российский военный обозреватель Виктор Баранец раскритиковал рейтинг канала Global Conflict, в котором армия США была названа сильнейшей в мире. Он отметил, что российская армия превосходит американскую по некоторым видам вооружений, и это признают сами американцы. Эксперт добавил, что единственным критерием, который действительно позволит определить, чья армия самая сильная, является война.

