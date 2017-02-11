В Польше виновнику ДТП с участием кортежа премьера предъявили обвинения

Водителю, спровоцировавшему аварию с автомобилями правительственного кортежа в Польше, предъявили обвинения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя малопольской полиции Себастяна Гленя.

Он уточнил, что 21-летнему водителю вменяется причинение телесных повреждений в связи с ДТП. По словам Гленя, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет. Арестовывать виновника ДТП не стали, после дачи показаний он был отпущен домой.

Премьер-министр Польши Беата Шдло, пострадавшая в аварии, находится в больнице. Представитель правительства Рафал Бохонек пояснил, что ей предстоит пройти обследование. По его словам, Шидло не получила серьезных травм и будет руководить работой кабмина прямо из больничной палаты, передает «Интерфакс» со ссылкой на зарубежные СМИ.

В связи с произошедшим польская оппозиционная партия «Гражданская платформа» потребовала созвать комиссию для исследования серии ДТП с участием правительственных автомобилей. Наряду с этим она настаивает на отставке главы МВД страны Мариуса Блащака, считая его ответственным за то, что подобные случаи участились.

ДТП с участием кортежа премьер-министра Польши произошло 10 февраля в городе Освенциме. Согласно предварительным данным, аварию спровоцировал автомобиль, выезжавший со второстепенной дороги. В результате инцидента серьезно пострадал один из сотрудников бюро охраны правительства.

