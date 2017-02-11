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СМИ сообщили о возможной выдаче США Сноудена в качестве «подарка» Трампу

10:05 11.02.2017
Эдвард Сноуден. Кадр из видео в YouTube
Сюжет: Скандал вокруг Эдварда Сноудена

Россия рассматривает возможность выдачи США бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена в качестве так называемого «подарка» президенту Дональду Трампу, пишет Lenta.ru со ссылкой на телеканал NBC.

По словам высокопоставленного чиновника, передача Сноудена рассматривается как один из способов «заслужить расположение» Трампа. Источник в разведке подтвердил информацию о планах Москвы, уточнив, что он опирается на данные, собранные после инаугурации республиканца.

Адвокат Сноудена Бен Уизнер заявил, что ему ничего не известно о подобных планах. При этом в министерстве юстиции отметили, что приветствовали бы возвращение бывшего сотрудника спецслужб.

По словам самого Сноудена, информация телеканала подтверждает то, что он никогда не работал на российскую разведку. «Ни одна страна не станет продавать своего шпиона, поскольку остальные будут бояться того, что придет и их черед», — написал он в своем микроблоге в Twitter.

7 февраля адвокат бывшего сотрудника спецслужб Анатолий Кучерена сообщил ТАСС, что «до сегодняшнего дня Эдварду Сноудену не предъявлено обвинение, никакого запроса в адрес Российской Федерации об экстрадиции не поступало». Он также выразил надежду, что Трамп примет верное решение в отношении его клиента, а именно, «прекратит преследование Сноудена».

Темы: Дональд Трамп, Россия, США, Отношения России и США, Скандал вокруг Эдварда Сноудена
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Комментарии читателей
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11.02.2017, 15:11
Гость: Глебу

ЭТЬ, у вас ЧЕЛОБИТНАЯ ТАКАЯ...
11.02.2017, 14:55
Гость: Неравнодушный

Одна баба "СМИ" запустила информационную утку - намек. Путин прекрасно знает, что любой подарок Западом воспринимается, не как подношение, которое Запад к чему то обязывает, а как должное по "праву". В таких условиях недвусмысленный намек этой "СМИ" выглядит как оскорбление. Россия не должна и не обязана поступать подло и коварно по отношению к человеку, который не является преступником и который попросил защиты от незаконного преследования властей США. Сноуден не перебежчик, он всего лишь нормальный гражданин своей страны, понявший и рассказавший то, что никогда не узнали бы миллионы его сограждан. В данном случае США должна вести переговоры с самим Сноуденом, а не с Россией.
11.02.2017, 14:35
Гость: ABCD

Желтые газетёнки опять во всю спекулируют темой Сноуденом и "расположением Трампа".
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