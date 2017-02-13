США потребовали экстренного созыва Совбеза ООН после запуска ракеты КНДР

Соединенные Штаты Америки, Япония и Южная Корея потребовали провести экстренное заседание Совета Безопасности ООН после испытаний КНДР баллистической ракеты. Об этом сообщил представитель США в ООН, передает Reuters.

Вашингтон ожидает, что заседание Совбеза состоится днем 13 февраля.

Северная Корея провела очередное испытание баллистической ракеты утром 12 февраля. Японское агентство Kyodo со ссылкой на пресс-службу правительства страны сообщало, что ракета пролетела около 500 км и упала в Японское море. Позже власти КНДР сообщили, что запуск ракеты был успешным. По данным Центрального телеграфного агентства Кореи, запуском ракеты руководил глава государства Ким Чен Ын.

После запуска ракеты Япония выразила официальный протест властям КНДР. Премьер-министр страны Синдзо Абэ назвал ракетное испытание «абсолютно неприемлемым». Он подчеркнул, что власти Северной Кореи должны придерживаться резолюций, принятых Советом Безопасности ООН.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что Вашингтон «на 100 процентов» поддерживает Токио. Он выразил мнение, что Япония является «отличным союзником» для США. Власти обеих стран сочли ракетное испытание КНДР провокацией.

После ракетного запуска Reuters со ссылкой на источник в администрации США сообщил, что власти страны рассматривают возможность введения новых санкций против КНДР. Кроме того, Белый дом может обратиться к Китаю, чтобы тот оказал влияние на руководство Северной Кореи. Однако источник агентства подчеркнул, что администрация Трампа не намерена вводить меры, которые приведут к эскалации ситуации в регионе. ​