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США потребовали экстренного созыва Совбеза ООН после запуска ракеты КНДР

10:16 13.02.2017
Фото с сайта cursorinfo.co.il
Фото с сайта cursorinfo.co.il
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Соединенные Штаты Америки, Япония и Южная Корея потребовали провести экстренное заседание Совета Безопасности ООН после испытаний КНДР баллистической ракеты. Об этом сообщил представитель США в ООН, передает Reuters.

Вашингтон ожидает, что заседание Совбеза состоится днем 13 февраля.

Северная Корея провела очередное испытание баллистической ракеты утром 12 февраля. Японское агентство Kyodo со ссылкой на пресс-службу правительства страны сообщало, что ракета пролетела около 500 км и упала в Японское море. Позже власти КНДР сообщили, что запуск ракеты был успешным. По данным Центрального телеграфного агентства Кореи, запуском ракеты руководил глава государства Ким Чен Ын.

После запуска ракеты Япония выразила официальный протест властям КНДР. Премьер-министр страны Синдзо Абэ назвал ракетное испытание «абсолютно неприемлемым». Он подчеркнул, что власти Северной Кореи должны придерживаться резолюций, принятых Советом Безопасности ООН.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что Вашингтон «на 100 процентов» поддерживает Токио. Он выразил мнение, что Япония является «отличным союзником» для США. Власти обеих стран сочли ракетное испытание КНДР провокацией.

После ракетного запуска Reuters со ссылкой на источник в администрации США сообщил, что власти страны рассматривают возможность введения новых санкций против КНДР. Кроме того, Белый дом может обратиться к Китаю, чтобы тот оказал влияние на руководство Северной Кореи. Однако источник агентства подчеркнул, что администрация Трампа не намерена вводить меры, которые приведут к эскалации ситуации в регионе. ​

Темы: Северная Корея, США, Южная Корея, Организация объединенных наций (ООН)
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Комментарии читателей
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13.02.2017, 11:27
Гость: Много шума, можно сказать, из ничего.

В июне 2016 г. британская подлодка, находившаяся у американского побережья произвела запуск ракеты Trident II D5 американского производства.
Неизвестно, куда нацеливали ракету, но полетела она в Штаты, во Флориду, так сказать, в родную сторонку.
О перехвате ракеты ничего не сообщается, значит, система ПРО (противоракетной обороны) на летящую ракету никак на не отреагировала. Файер-шоу не случилось только потому, что ракета была без ядерной боеголовки - это очень предусмотрительно со стороны британцев.
Ну а какая реакция была на это у британцев и у американцев?
Британцы приняли решение купить еще таких ракет на 38 млрд. долларов. Похвально, очень похвально!
А американцы (представители президента Барака Обамы) вышли на администрацию Дэвида Кэмерона и настоятельно попросили сохранить факт ЧП в тайне.
Никакого переполоха!
А от северокорейского пуска шум стоит, как в курятнике.
13.02.2017, 11:03
Гость: с Урала

Упыри всполошились. Да отстаньте вы от Кореи! Всем можно, а им нельзя? Лучше бы "мировое сообщество" честно посмотрело на то, какую бойню укронацюки устроили на Донбассе.
13.02.2017, 10:58
Гость: Ха

В совбезе ООН разрешили употреблять тяжелые наркотики? У них под носом на глазах миссии ОБСЕ, Поця Потрошенко лупит по мирному населению оперативно-тактическими ракетами Точка У, а их такие же корейские испытания в море беспокоят.
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