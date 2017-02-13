Главный приз World Press Photo получил автор фото убийства посла РФ

Снимок сделанный во время убийства российского посла Андрея Карлова в Анкаре получил главный приз конкурса фотожурналистов World Press Photo 2017.

Автором фото является турецкий репортер Бурхан Озбилиджи. Он рассказал, что на мероприятии, в ходе которого погиб посол, оказался случайно. Как и многие посетители, ему не сразу стало понятно, что на его глазах приходит убийство.

По словам Озбилиджи, во время инцидента у него сработал профессиональный инстинкт. Несмотря на грозящую ему опасность, он продолжал снимать, передает «Интерфакс».

В нынешнем конкурсе World Press Photo участвовали свыше пяти тысяч фотографов. Награды получили 45 из них, в том числе четверо россиян.

Посол России в Турции Андрей Карлов был убит на выставке «Россия глазами путешественника» в Анкаре 19 декабря 2016 года. Его застрелил 22-летний полицейский Мевлют Мерт Алтынташ, недовольный политикой России в Сирии. Убийца дипломата был ликвидирован спецназом, турецкая сторона ведет расследование преступления. Карлову посмертно присвоено звание Героя России, его именем названа улица в Анкаре, на которой располагается посольство РФ.

